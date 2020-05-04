Главная Новости
4 мая • обновлено в 22:26
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Скандал с "Велюром": Аваков рассказал, что будет с рестораном Тищенко

52.1т
Читать материал на украинском

Ресторан депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко сейчас закрыт, по нарушению составлен административный протокол.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на внеочередном заседании правительства в понедельник, 4 мая.

По словам главы МВД, в Киеве ряд ресторанов – в том числе "Хутір Виноградний", Mon Cher, "Велюр", Fabius, – пренебрегли условиями карантина, и сейчас по ним идут разбирательства.

"Все эти рестораны нарушили требования карантина, были составлены административные протоколы. Считаю, что суды поддержат нас в этом. Сейчас эти заведения закрыты и выполняют требования правоохранительных органов", – заявил Аваков.

Скандал с "Велюром": Аваков рассказал, что будет с рестораном Тищенко

Также, по его словам, сейчас есть 140 протоколов по нарушению условий карантина среди заведений общественного питания. "По каждой области установили нарушителей, и как ни странно, в лидерах Ривненская область - 26 объектов", - добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Карантин в Украине
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
Тег
Ресторан "Велюр"
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
93
222
Смешно
21
Интересно
8
Печально
22
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
canger ralph
canger ralph
Где он раньше был?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Merkel Makron
Merkel Makron
Тотже чёрт из той же дюжины.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
показуха
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12331.

    Вылечились: 1619. Умерли: 303.

  • В мире заболели уже более 3,6 миллиона человек, погибли – более 250 тысяч.

  • В Украине продлили карантин до 22 мая, однако послабления начнутся с 11 мая.

  • В США объявили о начале массового лечения COVID-19 ремдесивиром.

  • Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о вакцине от COVID-19.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги