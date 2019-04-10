Новый скандал с Join UP: пострадавшим пассажирам дали советы

Украинские туристы, которые в ночь на 10 апреля 7 часов не могли вылететь из аэропорта Борисполь рейсом в Хургаду из-за поломки самолета, имеют право на компенсацию со стороны туроператора Join UP.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил основатель юридического сервиса по защите прав туристов CompensTour Сергей Александров, который подробно рассказал, как должен действовать турист, который попал в подобную ситуацию.

"Что делать, чтобы получить компенсацию. В первую очередь, еще находясь в аэропорту, нужно писать жалобу туроператору и продублировать ее уже по прилету в другую страну. Жалоба пишется довольно просто и отправляется на электронную почту указанную на сайте туроператора. В письме нужно описать ситуацию с просьбой компенсировать потраченные 7 часов на ожидание", – говорит юрист.

Он подчеркивает, что жалобу нужно подавать как можно быстрее, еще до вылета самолета, потому что в ином случае туроператор сможет заявить, что пассажир был согласен со всеми неудобствами, связанными с ожиданием посадки.

"В чем заключается компенсация. Пассажиры могут требовать от туроператора уменьшить стоимость тура, так как получается, что свое оплаченное время в отеле, они провели в аэропорту. Также можно взыскать моральный ущерб, но это каждый определяет для себя сам, в среднем можно добиться выплаты в 2000 грн за моральный ущерб", – рассказывает Александров.

Также пострадавший турист имеет право и вовсе отказать лететь и требовать возмещения стоимости тура.

"Если задержка составляет более 5 часов, то турист может отказаться от полета и получить деньги назад. Если до начала тура случается ситуация, которая говорит о том, что значительная часть тура уже не соответствует ранее оговоренной, тогда да. Единственная есть зацепка, что говорится именно "значительная часть", но расшифровки этого понятия нет, поэтому могут быть споры", – объяснил юрист.

Туристы в ожидании вылета

По словам Александрова, споры о выплате компенсации порой могут доходить и до суда, но в интересах и туриста, и туроператора решить это полюбовно.

"Жалобу от клиента туроператор по закону может рассматривать до 30 дней и удовлетворить, либо же не удовлетворить заявку, или удовлетворить частично. В последних двух случаях, если вы не согласны с таким решением, нужно обращаться с жалобой в Госслужбу по защите прав потребителей или в Минэкономразвития, оно курирует лицензии туроператоров", – говорит юрист.

Если это не поможет, тогда можно смело подавать в суд.

"В среднем на получение компенсации потребуется от месяца, пока жалобу будет рассматривать туроператор и до неопределенного времени в суде, там могут назначить слушанье дела как через месяц, так и через полгода в связи с загруженностью суда", – сказал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, популярный туроператор Join UP попал в очередной скандал. Украинка Екатерина Сторожук решила отдохнуть на Шри Ланке, купив "горящую" путевку. Но, по ее словам, из-за неправильных указаний и действий представителя компании она опоздала на рейс и не улетела на отдых. Компенсировать убытки в Join UP отказываются.

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