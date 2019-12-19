Штрафы за "евробляхи": монобольшинство приняло решение

Монобольшинство Верховной Рады в четверг, 19 декабря, отсрочило штрафы за нарушение таможенных правил при ввозе автомобилей с иностранной регистрацией до 31 декабря 2019 года.
За проект закона №2288, которым вносятся соответствующие изменения в Таможенный кодекс Украины, во втором чтении и в целом проголосовали 285 народных депутатов. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.
Авторы законопроекта отмечают, что разработали его с целью создания предпосылок для комплексного урегулирования вопроса растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией в Украине, соблюдения таможенных правил при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита, а также учета интересов всех слоев населения при решении указанного вопроса.
Какие штрафы введут в 2020 году:
за вождение машины на еврономерах – 8 500 грн;
повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;
если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;
от 1 до 10 суток – 340 грн;
от 10 до 20 суток – 8 500 грн;
от 20 до 30 суток – 85 000 грн;
от 30 суток – 170 000 грн.
ВР отсрочила штрафы за нарушение таможенных правил при ввозе "евроблях"
Как сообщал OBOZREVATEL:
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 19 сентября подписал законопроект президента Владимира Зеленского об отсрочке введения штрафов для водителей авто на еврономерах.
В Кабмине до конца 2019 года намерены упростить порядок растаможки автомобилей на иностранной регистрации с учетом предложений "евробляхеров".
В Украине с начала действия штрафов для автомобилей на европейской регистрации ("евроблях") составлены сотни протоколов.
2 октября Кабмин объявил, что владельцев авто на иностранной регистрации не будут штрафовать.
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