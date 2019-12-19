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19 декабря • обновлено в 14:52
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Штрафы за "евробляхи": монобольшинство приняло решение

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Монобольшинство Верховной Рады в четверг, 19 декабря, отсрочило штрафы за нарушение таможенных правил при ввозе автомобилей с иностранной регистрацией до 31 декабря 2019 года.

За проект закона №2288, которым вносятся соответствующие изменения в Таможенный кодекс Украины, во втором чтении и в целом проголосовали 285 народных депутатов. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.

Авторы законопроекта отмечают, что разработали его с целью создания предпосылок для комплексного урегулирования вопроса растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией в Украине, соблюдения таможенных правил при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита, а также учета интересов всех слоев населения при решении указанного вопроса.

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Какие штрафы введут в 2020 году:

  • за вождение машины на еврономерах – 8 500 грн;

  • повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;

  • если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;

  • от 1 до 10 суток – 340 грн;

  • от 10 до 20 суток – 8 500 грн;

  • от 20 до 30 суток – 85 000 грн;

  • от 30 суток – 170 000 грн.

ВР отсрочила штрафы за нарушение таможенных правил при ввозе "евроблях"

ВР отсрочила штрафы за нарушение таможенных правил при ввозе "евроблях"

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Авто на еврономерах
Место
Украина
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