Штрафы за "евробляхи" отсрочат: что решило монобольшинство Верховной Рады

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" в четверг, 12 сентября, поддержали законопроект президента Владимира Зеленского об отсрочке введения штрафов для водителей авто на еврономерах.

В частности, за документ №1030 в первом чтении и за основу проголосовали 276 парламентариев, свидетельствует официальный сайт Верховной Рады.

Сразу после этого депутаты поддержали законопроект во втором чтении и в целом – 284 "за" (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).

"Проектом закона предлагается продлить на 90 дней срок вступления в силу отдельных положений законодательных актов, которыми предусмотрена усиленная ответственность за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита через территорию Украины", – говорится в пояснительной записке к документу.

Таким образом, введение штрафов для "евроблях" отсрочат до конца 2019 года.

Это станет "последней отсрочкой", после этого все, кто не зарегистрируют авто, вынуждены будут платить штрафы.

Соответствующую информацию подтвердил и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Ко мне лично обратился 70 или 80 человек – владельцев "евроблях" и говорят: мы будем платить, но там есть еще процедурные вопросы, дайте нам еще в последний раз три месяца. Мы пообщались и решили, что дадим им три месяца, но это уже последние три месяца", – заявил Арахамия в комментарии УНН.

Авторы законопроекта отмечают, что разработали его с целью создания предпосылок для комплексного урегулирования вопроса растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией в Украине, соблюдения таможенных правил при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита, а также учета интересов всех слоев населения при решении указанного вопроса.

Депутаты поддержали законопроект во втором чтении и в целом – 284 "за"

Какие штрафы введут:

за вождение машины на еврономерах – 8 500 грн;

повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;

если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;

от 1 до 10 суток – 340 грн;

от 10 до 20 суток – 8 500 грн;

от 20 до 30 суток – 85 000 грн;

от 30 суток – 170 000 грн.

Монобольшинство поддержало законопроект президента Верховная Рада

Монобольшинство поддержало законопроект президента Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский инициировал законопроект, который отсрочит введение штрафов для водителей на "еврономерах" до конца 2019 года.

При этом в Министерстве внутренних дел не считают целесообразным продлевать мораторий на штрафы для авто на еврономерах.

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