Штрафы – не за горами: у Гончарука пообещали прорыв с проблемой перегруженных фур

Государственное агентство автомобильных дорог прогнозирует, что прорыв с решением проблемы перегруженных фур в Украине произойдет уже в следующем году.

"В этом направлении у нас будет прорыв в следующем году. Те пилотные проекты, которые уже сейчас работают в Киевской области, они уже дают первую статистику, и мы уже видим, сколько грузовиков каждый день едут с перегрузом. Я надеюсь, что мы очень скоро сможем выставлять им штрафы", – сообщил председатель "Укравтодора" Александр Кубраков в интервью ТСН.

Он выразил надежду, что скоро система будет полностью завершена и введена в эксплуатацию, после чего первые владельцы автотранспортных средств получат штрафы.

"У нас много надежды на этот проект. И приоритет следующего года – это те города, в которых есть порты. То есть куда едут зерновозы. Мы планируем там на всех въездах устанавливать системы автоматического взвешивания", – добавил Кубраков.

"Вы должны понимать, что такого не должно быть вообще. Если десятки, сотни грузовиков каждый день едут перегруженными вдвое, то это не нормально", – резюмировал глава "Укравтодора".

Государственное агентство автомобильных дорог прогнозирует, что прорыв с решением проблемы перегруженных фур в Украине ожидается уже в следующем году Facebook Владислав Криклий

Ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал местную власть в Николаевской области из-за ненадлежащего состояния дорог в регионе.

"Проведите совещание по всем дорогам – в каком состоянии, где у нас есть государственные деньги, где нужно привлечь кредитные средства. И перечислите дороги, которые необходимо сделать в первую очередь. Найдите решение", – сказал глава государства во время рабочей поездки на Николаевщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен.

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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