Схема в крупном банке: ГБР вручило подозрение экс-нардепу и олигарху

Государственное бюро расследований заочно вручило подозрение экс-нардепу Константину Жеваго, которого проверяли на причастность к схеме с растратой и легализации 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит".

Об этом сообщила в Facebook первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко. "Есть новые подробности по делу растраты средств банка "Финансы и Кредит". Сегодня заочно вручили подозрение бывшему народному депутату Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схемы по растраты и легализации 2,5 млрд гривен банка "Финансы и Кредит", – написала она.

Отмечается, что во время досудебного расследования установили, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках.

"Впоследствии между финансовыми учреждениями (банком "Финансы и Кредит" и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов США, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах", – отметила чиновница.

Константин Жеваго korrespondent.net

По ее словам, в 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка "Финансы и кредит" именно те 113 млн долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" было объявлено неплатежеспособным", – сообщила Варченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля олигарха Жеваго заподозрили в крупном долге перед украинскими военными, а именно – неуплате его заводом штрафов на сумму 6,69 млн грн за несвоевременное выполнение заказа для Минобороны.

При этом также 5 августа в ГБР объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. Указывалось, что причастным к схеме может быть один из экс-нардепов. Основным бенефициаром банка, по данным СМИ, был именно Жеваго.

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