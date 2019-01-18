''Шатдаун'' усугубился: Трамп не пустил свою делегацию в Давос

Белый дом отменил запланированный визит американской делегации на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе из-за продолжающегося "шатдауна".
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает CNN. Решение принимал лично президент США Дональд Трамп.
"Из-за того, что 800 тысяч американских рабочих не получают зарплату, президент США Дональд Трамп отменил визит своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе, чтобы его команда могла оказывать необходимую помощь", – сказала спикер.
"Шатдаун"
"Вести.ру"
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 декабря 2018 года Конгресс США не смог согласовать проект бюджета страны, из-за чего началось частичное закрытие правительственных учреждений ("шатдаун").
10 января 2019 года Дональд Трамп внезапно отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе из-за проблем с безопасностью на государственной границе.
Из-за конфликта по поводу строительства стены на границе с Мексикой, Трамп заявил о "гуманитарном кризисе" в стране и возложил ответственность за "шатдаун" на демократов, которые не поддержали его предвыборное обещание.
Дональд Трамп побил рекорд по продолжительности "шатдауна" за всю историю США. Последний длительный произошел в декабре 1995 — январе 1996 года. Он сохранялся 21 день.
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