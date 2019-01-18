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''Шатдаун'' усугубился: Трамп не пустил свою делегацию в Давос

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Белый дом отменил запланированный визит американской делегации на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе из-за продолжающегося "шатдауна".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает CNN. Решение принимал лично президент США Дональд Трамп.

"Из-за того, что 800 тысяч американских рабочих не получают зарплату, президент США Дональд Трамп отменил визит своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе, чтобы его команда могла оказывать необходимую помощь", – сказала спикер.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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