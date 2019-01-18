''Шатдаун'' усугубился: Трамп не пустил свою делегацию в Давос

Белый дом отменил запланированный визит американской делегации на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе из-за продолжающегося "шатдауна".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает CNN. Решение принимал лично президент США Дональд Трамп.

"Из-за того, что 800 тысяч американских рабочих не получают зарплату, президент США Дональд Трамп отменил визит своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе, чтобы его команда могла оказывать необходимую помощь", – сказала спикер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 декабря 2018 года Конгресс США не смог согласовать проект бюджета страны, из-за чего началось частичное закрытие правительственных учреждений ("шатдаун").

10 января 2019 года Дональд Трамп внезапно отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе из-за проблем с безопасностью на государственной границе.

Из-за конфликта по поводу строительства стены на границе с Мексикой, Трамп заявил о "гуманитарном кризисе" в стране и возложил ответственность за "шатдаун" на демократов, которые не поддержали его предвыборное обещание.