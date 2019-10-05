Главная Новости
5 октября • обновлено в 17:55
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Шансы есть": в России оценили подлость Дании по "Северному потоку-2"

2.3т Читать материал на украинском

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что еще есть шансы получить разрешение Дании на прокладку газопровода в обход Украины "Северный поток-2" в ее водах.

По его словам, шансы на то, что Копенгаген согласует разрешение на строительство участка проекта еще есть, передает "Газета.ru".

Новак заявил, что никаких противоречий, из-за которых может быть получен отказ нет. Как отметил он, имеются и другие варианты прокладки газопровода.

Новости
Последний союзник Украины устроил неожиданную подлость с "газопроводом Путина"

"Они просто несколько удорожат проект, и по времени на несколько месяцев дольше будет реализация", — пояснил Новак.

"Шансы есть": в России оценили подлость Дании по "Северному потоку-2"

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Тема
Северный поток-2
Персона
Александр Новак
Место
Россия
Тег
Северный поток - 2
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
4
9
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чан Джеки
Чан Джеки
хочу услышать зеленского об договоре о транзите кремлевского газа с 1 января 2020 года .
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Надежда умирает последней...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Lavrynenko Yurii, А Украина, первой...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Lavrynenko Yurii, а што с Савченко, приболела?..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Харченко Вiталiй
Харченко Вiталiй
Для кого "пiдлiсть"? Для России и Газпрома? Если так, то я бы это слово взял в кавычки. А вообще оно здесь не к месту. Потому что на самом деле решение Дании - это твердость и принципиальность.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Блоги / мнения

ads pixel