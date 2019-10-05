"Шансы есть": в России оценили подлость Дании по "Северному потоку-2"

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что еще есть шансы получить разрешение Дании на прокладку газопровода в обход Украины "Северный поток-2" в ее водах.

По его словам, шансы на то, что Копенгаген согласует разрешение на строительство участка проекта еще есть, передает "Газета.ru".

Новак заявил, что никаких противоречий, из-за которых может быть получен отказ нет. Как отметил он, имеются и другие варианты прокладки газопровода.

"Они просто несколько удорожат проект, и по времени на несколько месяцев дольше будет реализация", — пояснил Новак.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкцийпротив компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.

Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".

Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, которая меняет свои энергетические правила, в частности регулирования этого газопровода.

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