Сенцов предрек России крах из-за обвала нефти и рубля

Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов предрек России крах из-за обвала мировых цен на нефть и падением рубля.

"Сегодня началась необъявленная война за нефтяной рынок – Саудовская Аравия начала демпинговать в ответ на отказ России дальнейшего уменьшения добычи этого сырья. Нефть, а вслед рубль, начали свое быстрое падение", – сообщил Сенцов на Facebook.

По его словам, цена на газ, которая привязана к нефти, вскоре присоединится к этому тренду.

"Надеюсь он приведет к запуску разрушительных процессов в экономике агрессора. Президент России Владимир Путин, который является ярым сторонником Советского Союза, ведет свою страну по тому же пути, на конечной остановке которого стоит табличка "крах", – резюмировал Сенцов.

​ Цена на газ, которая привязана к нефти, вскоре присоединится к этому тренду ​ Коллаж

После обвала цен на нефть упал и курс рубля. Так, доллар вырос до 73,95 рубля, а евро до 82,2 рубля, достигнув своего максимума с начала 2016 года.

Цены на нефть Brent profinance

Курс рубля profinance

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