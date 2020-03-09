Сенцов предрек России крах из-за обвала нефти и рубля

Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов предрек России крах из-за обвала мировых цен на нефть и падением рубля.
"Сегодня началась необъявленная война за нефтяной рынок – Саудовская Аравия начала демпинговать в ответ на отказ России дальнейшего уменьшения добычи этого сырья. Нефть, а вслед рубль, начали свое быстрое падение", – сообщил Сенцов на Facebook.
По его словам, цена на газ, которая привязана к нефти, вскоре присоединится к этому тренду.
"Надеюсь он приведет к запуску разрушительных процессов в экономике агрессора. Президент России Владимир Путин, который является ярым сторонником Советского Союза, ведет свою страну по тому же пути, на конечной остановке которого стоит табличка "крах", – резюмировал Сенцов.
Цена на газ, которая привязана к нефти, вскоре присоединится к этому тренду
Коллаж
После обвала цен на нефть упал и курс рубля. Так, доллар вырос до 73,95 рубля, а евро до 82,2 рубля, достигнув своего максимума с начала 2016 года.
Цены на нефть Brent
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Курс рубля
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;
6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:
От разрыва сделки с ОПЕК, Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.
Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.
"Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
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