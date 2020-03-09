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9 марта • обновлено в 14:50
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Сенцов предрек России крах из-за обвала нефти и рубля

3.6т
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Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов предрек России крах из-за обвала мировых цен на нефть и падением рубля.

"Сегодня началась необъявленная война за нефтяной рынок – Саудовская Аравия начала демпинговать в ответ на отказ России дальнейшего уменьшения добычи этого сырья. Нефть, а вслед рубль, начали свое быстрое падение", – сообщил Сенцов на Facebook.

По его словам, цена на газ, которая привязана к нефти, вскоре присоединится к этому тренду.

"Надеюсь он приведет к запуску разрушительных процессов в экономике агрессора. Президент России Владимир Путин, который является ярым сторонником Советского Союза, ведет свою страну по тому же пути, на конечной остановке которого стоит табличка "крах", – резюмировал Сенцов.

​ Цена на газ, которая привязана к нефти, вскоре присоединится к этому тренду ​

​ Цена на газ, которая привязана к нефти, вскоре присоединится к этому тренду ​

Коллаж

После обвала цен на нефть упал и курс рубля. Так, доллар вырос до 73,95 рубля, а евро до 82,2 рубля, достигнув своего максимума с начала 2016 года.

Цены на нефть Brent

Цены на нефть Brent

profinance

Курс рубля

Курс рубля

profinance

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;

  • 6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:

  • От разрыва сделки с ОПЕК, Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

  • Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.

  • Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.

    "Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

  • Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Мировые цены на нефть
Персоны
Владимир Путин Олег Сенцов
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии
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Nikiforov Eduard
Nikiforov Eduard
Сенцов, это кто?))
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
а Сенцову сейчас других текстов и не пишут! у него сейчас очень однобокий репертуар.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
С...ка, смеюсь до слёз)))) Каждая мокрица мнит себя великим аналитиком
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Так хоть бы объяснил, почему Россия развалится))))) Нефть падает, рубль падает всё конец России)))))
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