"Считаю позорищем!" В Крыму поплакались на последствия "русского мира"

В оккупированном Россией Крыму из-за санкций не работают популярные банки, платежные сервисы, мобильные операторы и отсутствует множество необходимых услуг.

На это пожаловались местные жители на форумах в соцсетях. На ситуацию обратил внимание блогер КРЫМский бандеровец в Twitter.

Он также привел в пример скриншот с обсуждением и написал: "Крым. В*тники немного о пользе санкций поговорили".

"В Крыму нет нормальных мобильных операторов, банков, ТЦ, сетевых магазинов и т.д. И никогда не будет, ибо по факту мы сами по себе болтаемся. Даже крымской карты "Мир" нет в базах банков России", - пишут пользователи.

Некоторые также пожаловались на отсутствие российских операторов: "Добрый день! В каком веке в Крыму появится Мегафон?".

"Крым взяли, а о последствиях не подумали. Крымчане лишены нормальных услуг, практически люди второго сорта", - пишут местные жители.

Крым. Ватники немного о пользе санкций поговорили: "В Крыму нет нормальных мобильных операторов, банков, ТЦ, сетевых магазинов и т.д. И никогда не будет, ибо по факту мы сами по себе болтаемся. Даже крымской карты Мир нет в базах банков россии"... pic.twitter.com/fRLPmsNCau — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 22 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму несмотря на самый разгар лета совсем нет туристов - пляжи и кафе пустуют. Блогер опубликовала фотографии с курортных городов, на которых видно пустующие пляжи, кафе и магазины.

Также на полуострове так называемые власти не ремонтируют дороги и не занимаются благоустройством городов.

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