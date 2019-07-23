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"Считаю позорищем!" В Крыму поплакались на последствия "русского мира"

4.3т Читать материал на украинском

В оккупированном Россией Крыму из-за санкций не работают популярные банки, платежные сервисы, мобильные операторы и отсутствует множество необходимых услуг.

На это пожаловались местные жители на форумах в соцсетях. На ситуацию обратил внимание блогер КРЫМский бандеровец в Twitter.

Он также привел в пример скриншот с обсуждением и написал: "Крым. В*тники немного о пользе санкций поговорили".

"В Крыму нет нормальных мобильных операторов, банков, ТЦ, сетевых магазинов и т.д. И никогда не будет, ибо по факту мы сами по себе болтаемся. Даже крымской карты "Мир" нет в базах банков России", - пишут пользователи.

Некоторые также пожаловались на отсутствие российских операторов: "Добрый день! В каком веке в Крыму появится Мегафон?".

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"Крым взяли, а о последствиях не подумали. Крымчане лишены нормальных услуг, практически люди второго сорта", - пишут местные жители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму несмотря на самый разгар лета совсем нет туристов - пляжи и кафе пустуют. Блогер опубликовала фотографии с курортных городов, на которых видно пустующие пляжи, кафе и магазины.

Также на полуострове так называемые власти не ремонтируют дороги и не занимаются благоустройством городов.

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Место
Украина
Теги
Крым соцсети санкции Россия
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Юг Руси
Юг Руси
А кастрюлеголовые с удовольствием хавают высеры этого б@ндерлоговца ))))))))))
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Крым Андрей
Крым Андрей
Так это не в Крыму поплакались, а 2 блоххера на зарплате, выискивающие любое г...но по Крыму, поплакались. Да и поскольку Крым - Россия, то плач или смех его жителей, Дуркаины не касается никаким боком.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
)))))Животные..это уже Россия...Навсегда))))))))))))))))))))))))))))Прыгайте дальше)))))))))))))))))
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