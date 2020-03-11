В ПриватБанке начали блокировать счета украинцев из-за нарушений ПДД: кого коснется

В Украине исполнительная служба начала блокировать счета пользователей в ПриватБанке из-за штрафов по ПДД. С ноября прошлого года процесс ускорили благодаря автоматизации, разблокировка теперь занимает гораздо меньше времени.

При попытке узнать подробности ареста клиентов отсылают к исполнительной службе. Узнать у операторов ни сумму штрафа, ни по какому делу был наложен арест – нельзя, пишет UBR.

Пользователи получают такое уведомление:

При анализе базы должников Минюста можно прийти к выводу, что арест был инициирован департаментом транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации). В составе этого департамента числится и муниципальная парковочная инспекция.

Как правило, штраф за неправильную парковку составляет 510 грн, если автомобиль не создает помехи и опасности для движения – 255 грн.

Таким образом, из-за небольшого по сути штрафа, клиент банка остается вообще без доступа ко всем своим средствам на счете. Перевести или оплатить какие-то услуги также невозможно.

При урегулировании вопроса с исполнителями арест обещают снять в течение 1-3 дней.

В пресс-службе ПриватБанка сайту OBOZREVATEL подтвердили, что к блокировке счетов они не имеют никакого отношения, лишь подчиняются распоряжениям исполнительной службы.

"Подобная практика существовала всегда. С ноября прошлого года этот процесс удалось ускорить благодаря автоматизации. Теперь клиенты, которые оплатили штраф, гораздо быстрее получают доступ к своим счетам", - сообщили в банке.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские банки могут начать блокировать счета своих клиентов – в рамках исполнительных производств по взысканию задолженностей.

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