Нацполиция задержала главного "борца" с тендерами: что известно о его схемах

Связанная с задержанным в Одессе Араиком Амирханяном фирма "Полтавабудцентр" за несколько лет обжаловала проведение тендеров с "Укравтодором" на 23,96 млрд грн.

По данным "Наших грошей", Амирханян уже несколько лет находился в розыске за "нанесение легких телесных". Речь идет о эпизод еще 2015 году, когда он ворвался в кабинет председателя "Укравтодора" с намерением "выбить" деньги, которые дорожники были якобы должны его фирме.

"Однако розыск происходил достаточно формально, поскольку в 2018 году Амирханян даже позволял себе лично приходить в Антимонопольный комитет на рассмотрение жалоб фирмы "Полтавабудцентр". Формально Амирханян не был владельцем "Полтавабудцентру". Он скорее известен как владелец фирмы "Дорлидер", что во времена Януковича тендерила огромные суммы, а после Майдана за эти же тендеры вместе с Амирханяном попала в уголовное производство №32017160020000014 по уклонению от уплаты налогов", - сообщает издание.

Отмечается, что по этому номеру производства следствие от 12 февраля 2015 вела прокуратура Одесской области и от 14 июля 2017 - следователи ГУ ГФС в Одесской области.

В рамках досудебного следствия летом 2017 суд объявил Амирханяна в розыск, но его адвокат пытался доказать, что принятые меры являются преждевременными. Мол, Амирханян уехал за границу, поэтому повесток о вызове к следователю не получал. Поэтому и не мог выполнить любые требования следствия. Адвокату удавалось убедить суд снять подопечного по розыску, но этот досудебный спор до сих пор активен.

По данным "Наших грошей", 5 марта Коминтерновский райсуд Одесской области объединил в одно уголовные производства по Амирханяну и Гарнику Погосяну, Грачику Караханяну и Алене Соловьевой. Трех последних, как должностных лиц ООО "Дорлидер" и ООО "СК "Дорлидер" также подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Как указано, на данный момент счета указанных компаний уже разблокированы, и они даже принимают участие в новых тендерах.

СК "Дорлидер" в 2018 году взяла несколько небольших строительных подрядов в Одесской области, а ООО "СПМК-17" продолжает наращивать активы и предоставляет технику в аренду наиболее ярком "потомку" "Дорлидер" - ООО "Полтавабудцентр".

Отмечается, что за последние два года "Полтавабудцентр" обжаловала тендеры на 23,96 млрд грн. При этом "ПБЦ" профессионально находила заточки в тендерной документации и проблемы в тендерных предложениях конкурентов, оставляя тендерной коллегии АМКУ очень мало возможностей не удовлетворять их жалобы. Фактически обжалования "ПБЦ" приводили к срыву многих тендеров на ремонт дорог.

Издание зафиксировало уже не один случай раздельного голосования тендерной коллегии АМКУ по жалобам "Полтавибудцентру" в пользу "Укравтодора". Отмечается, что примером может послужить тендер Львовской САД на ремонт 1,54 км дороги Р-40 Рава - Русская - Яворов - Судова Вишня.

"Полтавабудцентр" по традиции обжаловала дискриминационные требования относительно опыта. Заказчик требовал, чтобы участник подтвердил опыт устройства основания дорожнего покрытия из щебеночно-песчаной смеси в количестве 94 тыс. кв метров пути, что составляло 100% от объема по львовскому тендеру.

"ПБЦ" заметил, что если он уже выполнял такой вид работ в объеме 35 тыс. кв. м, то он сможет также качественно выполнить аналогичные работы на 94 тыс. кв метрах пути. Для этого ему понадобится большее количество машин и работников или больше времени. Собственно, именно поэтому заказчики определяют квалификационные критерии к участникам в части подтверждения наличия "оборудование и материально-технической базы" и "работников соответствующей квалификации".

По данным издания, в ответ на жалобы "Полтавабудцентр" тендерная комиссия постоянно принимала противоречивые решения. В частности по львовскому тендеру комиссия приняла решение, что жалобщик "не довел необходимость внесения изменений в тендерную документацию, не довел дискриминационность требований ТД".

При этом, по схожему тендеру Одесской САД, который также обжаловала фирма "Полтавабудцентр" в 2018 году, тендерная комиссия приняла совершенно другое решение.

"Тогда заказчик прописал, что ожидает от участников тендера подтверждения опыта выполнения аналогичных договоров в объеме не менее 50% от технического задания. Одесситы, как и львовяне, повыдергивали с техзадания определенный набор работ - установив для участников требование о подтверждении выполнения их "минимальных объемов". Тогда тендерная Коллегия решила, что заказчик не доказал и документально не подтвердил необходимость установления такого требования, а своими действиями ограничил круг потенциальных участников аукциона", - сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 1 апреля, в Одессе вооруженная группа людей во главе со скандальным бизнесменом Араиком Амирханяном ворвалась в офис областной Службы автодорог.

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