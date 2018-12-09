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МирСпорт

/Новости экономики

Сборы резервистов: в ВСУ озвучили ''денежный'' нюанс

1.7тЧитать материал на украинском

В Украине резервисты и военнообязанные получат выплаты за участие в учебных сборах, которые проводятся в связи с введением военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Так, за время прохождения сборов выплачиваются:

- суточные за каждый день пребывания на сборах (но не по 60 грн как всем, а от 20% до 50% (от 60 грн) в зависимости от воинского звания);

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- средний заработок на предприятиях (организациях), в которых работают призванные на сборы граждане, с последующим возмещением этих расходов Министерством обороны; военнообязанным и резервистам, которые не работают, воинские части выплачивают денежное обеспечение в размере прожиточного минимума (1762 грн в 2018 году).

Сборы резервистов: в ВСУ озвучили ''денежный'' нюанс

Также резервистам выплачиваются: денежные выплаты в размере от 1,5 до 2 прожиточных минимумов (1762 грн) в зависимости от воинского звания; единовременное денежное поощрение по итогам службы в резерве в прошлом году (от 1600 до 3100 грн). Из начисленных сумм удерживаются ставки налога на доходы физических лиц (в размере 18%) и военного сбора (в размере 1,5%).

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 декабря в Украине начались масштабные сборы резервистов — в рамках введенного военного положения их пройдут тысячи людей.

Речь идет о призыве лишь в тех областях, где было введено военное положение. На практике каждый военкомат готовит перечень необходимых на данный момент специальностей. После этого военком обзванивает резервистов.

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Воронов Евгений
Воронов Евгений
от 12 до 30 грн\сутки ...
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
60 гривен суточные ??? Я не ошибся ??? 😀 Это что стеб или серьезно ??? Вальцман своим ублюдским детям тоже по 60 гр дает в школу ??? 😀
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Доктор Смерть, Две бутылки пива можно купить.
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