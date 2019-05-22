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МирСпорт

/Новости экономики

САП завела дело на Порошенко: все подробности

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Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры начали расследовать правомерность действий пятого президента Петра Порошенко.

Как сообщает пресс-служба САП в Facebook, дело завели после встречи руководителя САП Назара Холодницкого и бывшего владельца компании "Енергомережі" Дмитрия Крючкова.

Также сведения в ЕРДР внесли относительно "руководства некоторых субъектов крупного предпринимательства, в уставном капитале которого доля государственной или коммунальной собственности превышает 50%".

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Причиной стали сведения:

  • относительно преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества;

  • относительно преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" при закупке угля;

  • относительно факта завладения должностными лицами ЗАО "Нижнеднестровским ГЭС" и ОАО "Укргидроэнерго" по предварительному сговору с другими лицами имуществом и средствами указанных предприятий;

  • злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО "Черкассыоблэнерго" и ОАО "Азот".

САП завела дело на Порошенко: все подробности

Крючков заявил, что наблюдательный совет "Центрэнерго" совместно с ФГИУ и рядом госслужащих "распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" с целью хищения средств гособщества.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести встречу со своим предшественником – пятым президентом Петром Порошенко.

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Персоны
Петр ПорошенкоНазар Холодницкий
Место
Украина
Тег
МВФ
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
процес пошел(Комбайновед)
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Звон Владимир
Звон Владимир
Не понял. А какое отношение к этому всему может иметь президент?
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