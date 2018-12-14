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МирСпорт

/Новости экономики

Санкции против России: две страны ЕС устроили подлость Украине

12.2тЧитать материал на украинском

Страны Евросоюза не смогли договориться о новых санкциях против России из-за ее агрессии против Украины в Черном море (чтобы посмотреть видео по теме, доскрольте до конца страницы).

Как сообщает "Эхо Москвы", на саммите глав государств и правительств Евросоюза сторонам не удалось выработать единую позицию.

Отмечается, что усилить давление на Россию попросила Украина, а поддержали ее Польша, балтийские государства и Великобритания. Однако Германия и Франция с этим не согласились, поскольку не хотят ухудшения и без того натянутых отношений с Москвой. Поэтому в итоговом заявлении саммита о введении новых санкций речи не идет.

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При этом подчеркивается, что применению Россией военной силы в Керченском проливе нет оправдания, это нарушение международного права, что вызывает крайнюю озабоченность Евросоюза. И он в качестве ответа намерен оказывать поддержку пострадавшим районам Украины. Страны ЕС также потребовали немедленного освобождения всех 24 украинских моряков.

Видео по теме:

Санкции против России: две страны ЕС устроили подлость Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря ЕС продлил санкции против России на следующие полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации Минских соглашений и потребовал освободить украинских моряков.

25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море. Позже министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда украинские корабли смогут вернуться в Керченский пролив.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Тема
Обострение в Азовском море
Место
Россия
Теги
санкции Евросоюз
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Кожедуб Руслан, Почему нормальные страны должны терпеть неудобства из за кучи подпиндосского говна под дверью России??Вы недострана,территория содержащаяся для конфликта с РФ,все это прекрасно понимают кроме убогих свидомитов,вы лохи-терпилы пожизненные.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Такие 2 маленькие несущественные страны, нужно было их проигнорировать.
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