Санкции против России: две страны ЕС устроили подлость Украине

Страны Евросоюза не смогли договориться о новых санкциях против России из-за ее агрессии против Украины в Черном море (чтобы посмотреть видео по теме, доскрольте до конца страницы).

Как сообщает "Эхо Москвы", на саммите глав государств и правительств Евросоюза сторонам не удалось выработать единую позицию.

Отмечается, что усилить давление на Россию попросила Украина, а поддержали ее Польша, балтийские государства и Великобритания. Однако Германия и Франция с этим не согласились, поскольку не хотят ухудшения и без того натянутых отношений с Москвой. Поэтому в итоговом заявлении саммита о введении новых санкций речи не идет.

При этом подчеркивается, что применению Россией военной силы в Керченском проливе нет оправдания, это нарушение международного права, что вызывает крайнюю озабоченность Евросоюза. И он в качестве ответа намерен оказывать поддержку пострадавшим районам Украины. Страны ЕС также потребовали немедленного освобождения всех 24 украинских моряков.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря ЕС продлил санкции против России на следующие полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации Минских соглашений и потребовал освободить украинских моряков.

25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море. Позже министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда украинские корабли смогут вернуться в Керченский пролив.