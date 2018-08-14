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МирСпорт

Санкции снимут через год: США выдвинули России три условия по химоружию

8.8тЧитать новость на украинском

США уже через 12 месяцев могут снять с России санкции, которые были введены из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Как сообщил старший сотрудник Государственного департамента, это произойдет лишь в том случае, если РФ выполнит три определенных условия, передает "Громадське".

В частности, Москва обязана больше не использовать химическое или биологическое оружие против своих граждан и не использовать его в нарушение международного права. Кроме этого по окончанию 12 месяцев, предусмотренных законом "О санкциях химического и биологического оружия", РФ должна предоставить нерушимые гарантии, что не будет больше принимать участия в "такой деятельности".

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Последним условием является разрешение российской стороны представителям ООН или представителям других международных организаций проводить инспекции, чтобы убедиться, что РФ не использует химическое оружие против своих граждан или против международного права.

"Если эти критерии будут соблюдены, они не должны волноваться о новом раунде санкций", - указал представитель Госдепа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 августа Госдеп США анонсировал новые антироссийские санкции в связи с инцидентом в Солсбери, которые вступят в силу 22 августа. Соответствующие меры будут разделены на два пакета.

Из-за этого рубль уже несколько дней падает по отношению к доллару. По состоянию на утро понедельника, 13 августа, курс американской валюты на открытии торгов на Московской бирже превысил отметку в 68 рублей и достиг максимального уровня с апреля 2016 года.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Объекты
РоссияСШАсанкции
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Koval Oleg
Koval Oleg
отсосут с инспекцией ... вернее - условие такое - спецслужбы РФ в любое время могут приехать на любой военный объект США или любой завод их оборонки, и произвести тщательный обыск с беспрекословным допросом сотрудников и должностных лиц на предмет предотвращения изготовления, хранения или использования запрещённого ядерного, химического и бактериологического оружия ... данное нерушимое обязательство должны подписать президент, высшие должностные лица госдепа, ФБР, ЦРУ и минобороны, а также все сенаторы и конгрессмены без исключения - с клятвой на библии по первому вызову прибыть в Россию на допросы и судебный процесс ... вот тогда можно говорить и о проверках у нас
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Егоров Владислав
Егоров Владислав
Koval Oleg, ты видимо не понял кто кого танцует в этой истории и на кого накладывает. А по сути да, санкции снимут разве что после развала раши.
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Потапенко Игорь
Потапенко Игорь
Okcen Yuri, на глобусе украины ее нет, не ищи
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