Санкции снимут через год: США выдвинули России три условия по химоружию

США уже через 12 месяцев могут снять с России санкции, которые были введены из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Как сообщил старший сотрудник Государственного департамента, это произойдет лишь в том случае, если РФ выполнит три определенных условия, передает "Громадське".

В частности, Москва обязана больше не использовать химическое или биологическое оружие против своих граждан и не использовать его в нарушение международного права. Кроме этого по окончанию 12 месяцев, предусмотренных законом "О санкциях химического и биологического оружия", РФ должна предоставить нерушимые гарантии, что не будет больше принимать участия в "такой деятельности".

Последним условием является разрешение российской стороны представителям ООН или представителям других международных организаций проводить инспекции, чтобы убедиться, что РФ не использует химическое оружие против своих граждан или против международного права.

"Если эти критерии будут соблюдены, они не должны волноваться о новом раунде санкций", - указал представитель Госдепа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 августа Госдеп США анонсировал новые антироссийские санкции в связи с инцидентом в Солсбери, которые вступят в силу 22 августа. Соответствующие меры будут разделены на два пакета.

Из-за этого рубль уже несколько дней падает по отношению к доллару. По состоянию на утро понедельника, 13 августа, курс американской валюты на открытии торгов на Московской бирже превысил отметку в 68 рублей и достиг максимального уровня с апреля 2016 года.