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С недвижимости Коломойского сняли арест: подробности скандального решения суда

10.4т Читать материал на украинском

Печерский райсуд снял арест с недвижимости олигарха Игоря Коломойского, который был наложен в 2017 году по делу о рефинансировании ПриватБанка.

Как сообщает FinBalance, таким образом суд удовлетворил ходатайство ООО "Приватофис" и снял арест с 415 объектов недвижимости компании – земельных участков, нежилых и офисных помещениях в разных регионах Украины.

Ранее арест был наложен этим же судом по ходатайству Генпрокуратуры в рамках уголовного производства №42017000000000876 (о выдаче ПриватБанком кредитов – в период до национализации и привлечения рефинансирования в НБУ – для связанных лиц на невыгодных условиях, что привело к возникновению задолженности юрлиц перед банком на 373 млн грн).

С недвижимости Коломойского сняли арест: подробности скандального решения суда

Суд констатировал, что к ООО "Приватофис" не может быть применена конфискация, а арест был наложен без доказательств соразмерности стоимости недвижимого имущества, на которое был наложен арест, с размером ущерба, причиненного уголовным правонарушением.

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Согласно судебным материалам, ПриватБанк предоставил кредит для "Приватофис". При этом в залог для банка передали доли в уставном капитале компании-заемщика, владельцами которых являются в том числе ООО "Тайлон", "Эл Ти Групп", "Агентство Новый мир", "Зернопоставка-М".

Сейчас Хозсуд Днепропетровской области рассматривает дело по иску ПриватБанка до упомянутых компаний, а также ООО "Канделла", "ОПФ", "Элара", "Коммунальное обслуживание домов" об обращении взыскания на их доли в уставном капитале "Приватофис" в счет погашения задолженности фирмы на сумму 689 млн грн.

Кроме этого, Хозсуд Днепропетровской рассматривает еще ряд исков Приватбанка до "Приватофиса" о взыскании задолженности по кредитным договорам от 17 декабря 2008 года на сумму более 500 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

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Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Цей викрутиться, судді не встоють перед грошима. Прощавайте, мільярди країни, їм гроші плтрібніші ніж нам. Мы без них звикли...
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Serov Oleg
Serov Oleg
Беня-это Голова....он вам всем еще даст просраться...
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Пионер Василий
Пионер Василий
Начали исполняться предвыборные обещания !!!
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