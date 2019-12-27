Главная Новости
27 декабря • обновлено в 20:39
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"С этим нужно бороться": Гончарук выступил против сбережений украинцев в валюте

1.4т
Читать материал на украинском

Если значительная часть денег населения сохраняется в иностранной валюте, это негативно влияет на экономику Украины.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, с этим необходимо бороться, сообщает УНН.

"Если значительная часть денег населения сохраняется в иностранной валюте - это не очень хорошо влияет на экономику Украины", – сказал Гончарук.

Новости
Украинцам резко пересчитают платежки за тепло: сколько и кто заплатит

Он отметил, что дедолларизация экономики - это в определенной мере ее оздоровление. Поэтому доверие к национальной валюте имеет много положительных результатов.

Гончарук выступил против сбережений украинцев в валюте

Гончарук выступил против сбережений украинцев в валюте

Коллаж

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинцев ждет кардинально новый курс доллара. Аналитики озвучили прогноз на 2020-й год.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Карина Бондаренко
Персона
Алексей Гончарук
Теги
доллар евро операции с валютой
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
19
11
Смешно
0
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги