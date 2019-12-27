"С этим нужно бороться": Гончарук выступил против сбережений украинцев в валюте

Если значительная часть денег населения сохраняется в иностранной валюте, это негативно влияет на экономику Украины.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, с этим необходимо бороться, сообщает УНН.

"Если значительная часть денег населения сохраняется в иностранной валюте - это не очень хорошо влияет на экономику Украины", – сказал Гончарук.

Он отметил, что дедолларизация экономики - это в определенной мере ее оздоровление. Поэтому доверие к национальной валюте имеет много положительных результатов.

Гончарук выступил против сбережений украинцев в валюте Коллаж

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