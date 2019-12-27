"С этим нужно бороться": Гончарук выступил против сбережений украинцев в валюте

Если значительная часть денег населения сохраняется в иностранной валюте, это негативно влияет на экономику Украины.
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, с этим необходимо бороться, сообщает УНН.
"Если значительная часть денег населения сохраняется в иностранной валюте - это не очень хорошо влияет на экономику Украины", – сказал Гончарук.
Он отметил, что дедолларизация экономики - это в определенной мере ее оздоровление. Поэтому доверие к национальной валюте имеет много положительных результатов.
Гончарук выступил против сбережений украинцев в валюте
Коллаж
Ранее OBOZREVATEL писал, что украинцев ждет кардинально новый курс доллара. Аналитики озвучили прогноз на 2020-й год.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!