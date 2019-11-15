"Президент сказал свое слово": у Зеленского дали обещание изменить законопроект по земле

В законопроекте об открытии рынка земли в Украине перед вторым чтением будут учтены все проблемные вопросы, которые беспокоят народных депутатов и общество.

Такое заявление сделал уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 15 ноября (чтобы посмотреть онлайн-трансляцию, доскролльте новость до конца).

"Правительство предложило свою модель, парламент высказал свою позицию в рамках соответствующего законопроекта, а президент сказал свое слово и озвучил в понедельник основные моменты. Ключевой посыл: между первым и вторым чтением все те проблемные вопросы, которые беспокоят народных депутатов, украинское общество, будут учтены, и народные депутаты из всех фракций будут предлагать свои правки", – пообещал он.

У Зеленского дали обещание изменить законопроект по земле

Лещенко выразил уверенность в том, что данный закон не может быть принят во втором чтении без консенсуса в парламенте.

Лещенко озвучил позицию Зеленского по рынку земли Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли(№2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

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