Ryanair закупит новые Boeing для рейсов в Украину

Ирландский лоукостер Ryanair закупит новые самолеты Boeing для выполнения рейсов из Украины.

"У нас средний возраст самолетов около 5 лет. А сейчас мы закупаем у Boeing как раз под Украину новые самолеты, они приедут где-то в августе", – сообщил исполнительный директор бюджетной авиакомпании Майкл О'Лири, передает "Укринформ".

По его словам, Украина будет иметь новейшие и самые широкие воздушные суда.

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О'Лири также добавил, что с собой на борт можно взять в качестве ручной клади две сумки. Также на борту можно приобрести закуски, однако цены будут конкурентными.

Аэропорты "Борисполь" и "Львов" уже подписали договоры с крупнейшей бюджетной авиакомпанией Европы о начале полетов в Украину. Ryanair начала продажу билетов на украинские рейсы в системе бронирования.

Присутствующий на мероприятии президент Петр Порошенко сообщил, что Ryanair начнет полеты в октябре 2018 года и запустит рейсы по 10 направлениям из Киева, и пяти из Львова.

Как сообщал "Обозреватель", 21 марта аэропорт "Борисполь", Офис привлечения инвестиций и Министерство инфраструктуры завершили переговоры с Ryanair.