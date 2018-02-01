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Россию ограбили на астономическую сумму: стало известно о махинациях Путина и Ко

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Приближенным президента России Владимира Путина принадлежат активы в США на один триллион долларов, что свидетельствует об ограблении РФ.

Об этом говорится в блоге журналиста Андрея Пионтковского, опубликованном на "Обозревателе".

"Все почему-то забывают, что параллельно с этим расследованием был доклад американского Национального бюро экономических исследований. Он показал, что этим в сущности лицам, которые находятся в "кремлевском списке", в США принадлежат активы на 1 трлн долларов. Это астрономическая и немыслимая цифра, свидетельствующая об ограблении России в невероятных масштабах", – отметил Пионтковский.

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По его словам, данные, которые содержатся в закрытой части документа достаточны для применения закона о борьбе с отмыванием денег без новых санкций.

"Это - замораживание средств и их конфискация. Вот это прямая и реальная угроза. Я бы еще порекомендовал американцам опубликовать данные по финансовой части, прежде всего для сведений российского народа, кто украл все эти огромные средства. Думаю, это вызвало бы большие политические последствия в России", – подчеркнул он.

Пионтковский добавил, что президент РФ, по неофициальным данным, вывел 243 млрд долларов.

"Все эти деньги могут быть заморожены в США уже завтра. Ситуация зависит от соотношения политических сил. Практически весь политический истеблишмент США настаивает на том, чтобы применение закона началось немедленно", – сказал журналист.

По его словам, это может произойти в любой момент.

"Чем больше каких-то глупостей совершит Москва – тем труднее Тиллерсону и Трампу будет отчаянно сопротивляться. Например, если завтра произойдет какая-то отчаянная эскалация в Украине со стороны России, то завтра же эти санкции будут применены", – резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее экономист рассказал, чем грозит "кремлевский доклад" для друзей Путина.

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Темы
Санкции против Россиироссийская экономика
Персоны
Андрей ПионтковскийВладимир Путин
Место
Россия
Объект
расследование
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