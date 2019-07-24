Россия заплатит за "грязную" нефть Путина: стало известно сколько

В России "Транснефть" утвердила порядок выплат в связи с попаданием в магистральный нефтепровод "Дружба" нефти, не соответствующей требованиям.
Предельный размер выплат составит 15 долларов на баррель некондиционного сырья, говорится на сайте российской компании.
"Совет директоров утвердил порядок осуществления выплат в связи с попаданием в систему некондиционной нефти и согласовал предельный размер выплат грузоотправителям по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти из расчета 15 долларов на баррель", – отметили в "Транснефти".
Представители российского оператора магистральных нефтепроводов также акцентировали внимание на том, что грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки.
Напомним, 22 апреля стало известно, что белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил транзит нефти и нефтепродуктов из России в другие страны.
В "Белнефтехиме" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. Содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысило предельно допустимые значения.
"Транснефть" утвердила порядок выплат
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля некачественная нефть из России с повышенным содержанием хлорорганических соединений дошла до нефтеперерабатывающих предприятий Европейского Союза.
Азербайджан заявил, что готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти.
23 апреля Беларусь временно приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.
25 апреля компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".
20 июня на участке трубопровода "Дружба", который идет из Беларуси в Польшу, было вновь зафиксировано загрязнение российской нефти.
Превышение норм по хлорорганике обнаружили после проведения анализа на приемно-пропускном пункте "Адамова застава".
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