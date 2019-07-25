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Россия заплатила Украине за "грязную нефть"? Раскрыты неожиданные последствия

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Украина якобы получила денежную компенсацию от России за "грязную нефть Путина", которая попала в трубопровод "Дружба".

Об этом в эфире ObozTV со ссылкой на собственные источники заявил эксперт нефтегазового рынка Украины Леонид Косянчук. По его словам, в результате украинская сторона получила "прибыль" в размере примерно 2 млн евро.

"Насколько мне известно из первоисточников, то Украина получила определенную компенсацию. На сегодняшний день "Укртранснафта" даже имеет с этого барыш (с учетом всех понесенных расходов. – Ред.) примерно в 2 млн евро. То есть, мы даже выиграли от этого", – сообщил Косянчук.

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По его данным, до судебного рассмотрения официальной претензии дело так и не дошло.

"Там все полюбовно решилось. В рамках договоренностей Николая Николаевича, нынешнего руководителя "Укртранснафты" (Гавриленко. – Ред.), и руководства "Транснефти России", – рассказал эксперт.

Нефтепровод Дружба

Нефтепровод Дружба

druzhba.transneft.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 22 апреля Беларусь ограничила транзит нефти из России в другие страны, а 23 апреля приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за получения некачественного сырья.

  • В то же время стало известно, что "грязная нефть" уже дошла до нефтеперерабатывающих предприятий Европейского союза.

  • В российской нефти обнаружили повышенное содержание органических хлоридов, в десятки раз превышающее предельно допустимые значения.

  • Некондиционная нефть попала и в украинские трубопроводы. 25 апреля компания "Укртранснафта" приостановила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

  • Работа трубопровода "Дружба" была восстановлена лишь 1 июля.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Леонид Косянчук
Место
Украина
Теги
нефть "Укртранснафта" Уктранснефть Россия
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