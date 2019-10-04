Россия заберет у Украины экспорт руды: неутешительный прогноз из-за закона 1210

В случае принятия законопроекта 1210, который предусматривает повышение рентной ставки на добычу железной руды, Украина может потерять свое логистическое преимущество на ее экспорт по сравнению с другими странами.

Как рассказала OBOZREVATEL финансовый директор группы "Метинвест" Юлия Данкова Россия является прямым конкурентом Украины в экспорте железорудного сырья в Европу. Если в Украине повысится рентная ставка, мы потеряем свое логистическое преимущество.

По словам Данковой, сегодня Украина по параметру нагрузки на отрасль или налоговым отчислениям в сравнении с коммерческой прибылью находится в середине, на третьем месте с конца среди девяти крупных добывающих железную руду стран.

При этом, в России добывать руду уже выгоднее в два раза, чем в Украине.

"Лучше обстоят дела у России (то есть они уже вдвое ниже облагаются налогом, а они наши конкуренты) и у Китая. То есть у тех стран, которые добывают руду, похожую на нашу. У них налоговые отчисления ниже", заявила Данкова.

Экспорт железной руды из Украины Порты Украины

Однако, не смотря на это, закон 1210 предполагает настолько резкое увеличение налоговой нагрузки на Украину, что добыча руды в нашей стране станет дороже чем в РФ почти в 10 раз. Кроме того, в Украине будет добывать руду дороже, чем в таких странах как Австралия и Бразилия. Это автоматически выбросит Украину из конкурентной гонки среди стран экспортеров железорудного сырья. Место Украины займет Россия.

"Новый законопроект может вывести нашу страну в лидеры – мы будем платить в 10 раз больше, чем наши российские конкуренты", – заявила Данкова.

Кроме того, если сегодня Украина удерживается на рынке за счет своего географического положения, то с принятием закона 1210 это преимущество уже не сыграет своей роли.

"Всё-таки мы ближе к Европе и доставлять туда свою продукцию нам экономически выгоднее. Как только у нас появятся дополнительные затраты в размере 6-8 долларов на тонну, то мы сразу потеряем это конкурентное преимущество. Кроме того, у нас нет культуры поддержки отечественного производителя. Например, у нас бывают проблемы из-за того, что транзит российской продукции через Украину в Европу приоритетнее вывоза продукции украинских производителей. В результате этих действий производить ЖРС конкурентам экономически и организационно более выгодно. А это уничтожает наших производителей железной руды", – отмечает Данкова.

Эксперт выступила против скандального законопроекта. По ее словам экспортировать железную руду станет просто не выгодно, что может повлечь за собой закрытие горнодобывающих предприятий.

"Если он будет принят в таком виде, в котором его вынесли на первое чтение, а ситуация на рынке останется прежней, то экспортировать железную руду станет попросту невыгодно. Более того, возможно, придется сокращать производство и, соответственно, рабочие места. В частности, только Кривой Рог может потерять десятки тысяч рабочих мест", – сказала Данкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроектом №1210, предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

Как сообщалось ранее, международная аудиторская компания PWC провела исследование согласно которому, изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше чем в Австралии, Бразилии и Китае.

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