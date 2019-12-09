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9 декабря • обновлено в 20:53
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Россия выставила счет Украине на $4,5 млрд: за что требуют деньги

4.3т
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В связи с неисполнением Украиной обязательств по евробондам Россия требует порядка 4,5 млрд долларов с учетом начисленных процентов.

Об этом стало известно из сообщения Министерства финансов РФ о начале слушаний в Верховном суде Великобритании, передает Интерфакс-Украина.

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Там стартовали четырехдневные слушания по апеляции компании The Law Debenture Trust Corporation plc, действующей от имени России. Она была подана на решение Апелляционного суда Англии, который отклонил все, кроме аргументов Украины по неисполнению ее обязательств по евробондам.

Россия выставила счет Украине на $4,5 млрд

Россия выставила счет Украине на $4,5 млрд

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Речь идет о доводе Украины о выпуске еврооблигаций под давлением российской стороны. Одновременно с этим суд рассмотрит жалобу Украины в связи с отклонением остальных ее аргументов.

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"Если Верховный суд вынесет решение по аргументу об оказании неправомерного давления в пользу трасти (The Law Debenture - прим.) и откажет в удовлетворении жалобы Украины по оставшимся аргументам, РФ будет иметь право на получение всей суммы задолженности по еврооблигациям, а также на дополнительные проценты, и в дальнейшем обжаловать это решение уже будет невозможно. РФ сохраняет уверенность в том, что по всем вопросам Верховный суд вынесет решение в пользу трасти", - отмечается в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начал слушания по делу о долге беглого экс-президента Украины Виктора Януковича перед Россией.

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Автор
Карина Бондаренко
Теги
долги евробонды
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Николаев Олег
Николаев Олег
Ничего не будет. Жизнь показала, что европейские суды ничем не отличаются от Басманного в Москве или Дарницкого в Киеве. Поэтому решение будет принято политическое. Отказать России они не могут, но и засудить Украину тоже. Затянут до бесконечности. Результата не будет никогда.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
____ну шо, клоун спросил у Путина ЧЕЙ КРЫМ?
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Сегодня в Верховном суде Великобритании начинаются четырехдневные слушания по апелляции, поданной Доверительным управляющим еврооблигациями – компанией «The Law Debenture Trust Corporation plc», действующей от имени Российской Федерации (далее – Трасти), на решение Апелляционного суда Англии, который отклонил все, кроме одного, аргументы Украины, касающиеся неисполнения обязательств по еврооблигациям Украины номинальной стоимостью 3 млрд. долл. США с процентной ставкой 5% и сроком погашения в 2015 году, приобретенным Российской Федерацией. Верховный суд Великобритании также рассмотрит отдельную жалобу, поданную Украиной в связи с отклонением остальных ее аргументов.ЭТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА СУДА.Как видим о каком то долге Януковича ни слова,Тольҡо о госудорственном суверенном долге Украины.Если к тем 4 млрд долга добавятся ещё 3 Януковича о которых визжит обоз и незалежная,мы не будем против.Дерзайте,обезьяны
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