Россия выставила счет Украине на $4,5 млрд: за что требуют деньги

В связи с неисполнением Украиной обязательств по евробондам Россия требует порядка 4,5 млрд долларов с учетом начисленных процентов.

Об этом стало известно из сообщения Министерства финансов РФ о начале слушаний в Верховном суде Великобритании, передает Интерфакс-Украина.

Там стартовали четырехдневные слушания по апеляции компании The Law Debenture Trust Corporation plc, действующей от имени России. Она была подана на решение Апелляционного суда Англии, который отклонил все, кроме аргументов Украины по неисполнению ее обязательств по евробондам.

Россия выставила счет Украине на $4,5 млрд Известия

Речь идет о доводе Украины о выпуске еврооблигаций под давлением российской стороны. Одновременно с этим суд рассмотрит жалобу Украины в связи с отклонением остальных ее аргументов.

"Если Верховный суд вынесет решение по аргументу об оказании неправомерного давления в пользу трасти (The Law Debenture - прим.) и откажет в удовлетворении жалобы Украины по оставшимся аргументам, РФ будет иметь право на получение всей суммы задолженности по еврооблигациям, а также на дополнительные проценты, и в дальнейшем обжаловать это решение уже будет невозможно. РФ сохраняет уверенность в том, что по всем вопросам Верховный суд вынесет решение в пользу трасти", - отмечается в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начал слушания по делу о долге беглого экс-президента Украины Виктора Януковича перед Россией.

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