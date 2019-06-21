Россия внезапно пошла на уступки в торговле с Украиной

Правительство России временно разрешило ввоз с Украины ряда товаров, попавших под запрет в качестве ответа на санкции.

Об этом сказано в постановлении правительства РФ, обнародованном в пятницу, 21 июня на портале правовой информации.

Согласно тексту, запрет не распространяется на товары, "ввозимые в целях завершения таможенных процедур переработки вне таможенной территории и временного вывоза".

В список входят, в частности, трубная продукция, электрические генераторы, некоторые виды трансформаторов и трансмиссионные валы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия объявила о запрете на экспорт в Украину с 1 июня нефти и нефтепродуктов. Таким образом РФ отреагировала на расширение Кабинетом министров Украины списка российских товаров, в отношении которых действует запрет на импорт.

После этого российские компании "Роснефть" и "Лукойл" запросили у правительства РФ специальные разрешения на ввоз нефтепродуктов в Украину.

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