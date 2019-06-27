Россия устроила подлость получившему гражданство Депардье

Французскому актеру Жерару Депардье, получившему в 2013 году российское гражданство, заморозили счета индивидуального предпринимателя в российских банках ВТБ, Газпромбанке и "КС Банке".

Как передает РБК, решение вынесла инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска.

Сумма долга, из-за которой счета были заблокированы, не уточняется. Из документа следует, что налоговая служба приняла решение 20 июня.

Издание отмечает, что исполнительных производств, возбужденных на Жерара Ксавье Депардье, в базе данных службы приставов не обнаружено. При этом московской налоговой в середине января заблокирован счет ООО "Продюсерский Центр Жерара Депардье" в банке ВТБ. Блокировка до сих пор не снята.

Жерар Депардье

Как сообщал OBOZREVATEL, актер получил российский паспорт в январе 2013 года. Он сделал это после того, как власти Франции ввели на доходы свыше €1 млн налог в размере 75%.

В феврале того же года он получил прописку в Саранске и квартиру в Грозном. В Новосибирске Депардье прописался в декабре 2018 года "из-за более выгодного географического положения".

Бизнес-партнер Депардье Юлия Мосман заявляла, что актер запускает в Новосибирске бизнес, связанный с производством и поставкой продуктов питания. Также он планирует снять цикл документальных фильмов о России.

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