Россия простит Чечне долги за газ? Появились противоречивые данные

В столице Чечни Грозном суд постановил списать безнадежные долги жителей перед поставщиком газа. Ранее оговаривалась сумма в 9 млрд руб. (3,79 млрд грн), но дочка "Газпрома" заявила, что о такой сумме не было ни слова в решении суда (новость дополнена подробностями).

Как сообщает РБК, при этом сообщение чеченской прокуратуры с упоминанием размера долга было отредактировано на сайте.

"В решении Заводского районного суда города Грозного эта сумма на самом деле в резолютивной части не указана вообще, даже не знаю, откуда она могла появиться. Сумму мы не озвучивали, ее никто не озвучивал. Формулировка в решении суда — обязать "Газпром межрегионгаз Грозный" применить методику по списанию безнадежной дебиторской задолженности", — пояснил заместитель генерального директора по реализации газа компании Рустам Амерханов

По его словам, появление суммы в 9 млрд руб. можно считать "информационным вбросом".

Позже стало известно, что "Газпром межрегионгаз Грозный" подал апелляционную жалобу на решение суда о списании 9 млрд рублей долгов за газ в Чечне.

9 млрд руб. было указано в официальном сообщении на сайте прокуратуры Чечни, опубликованном 16 января. Позднее сообщение было отредактировано. В текущей версии материала долги в размере 9 млрд руб. не упоминаются. Однако в кэше сохранился старый вариант с заголовком "По иску прокурора суд обязал ответчика списать безнадежную к взысканию задолженность населения за газ на сумму более 9 млрд руб.".

Долги за газ Пункт-А

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из причин списания заключается в том, что массовое предъявление требований по долгу к жителям Чечни "создавало в обществе социальную напряженность и могло повлечь протестные выступления населения".

После сообщений о решении грозненского суда по списанию долгов населению в ряде регионов России были обнародованы требования по аналогичным мерам. Задолженность жителей попросили списать в Смоленской области, Чувашии и еще ряде субъектов.

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