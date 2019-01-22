МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
раскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Россия простит Чечне долги за газ? Появились противоречивые данные

1.7тЧитать материал на украинском

В столице Чечни Грозном суд постановил списать безнадежные долги жителей перед поставщиком газа. Ранее оговаривалась сумма в 9 млрд руб. (3,79 млрд грн), но дочка "Газпрома" заявила, что о такой сумме не было ни слова в решении суда (новость дополнена подробностями).

Как сообщает РБК, при этом сообщение чеченской прокуратуры с упоминанием размера долга было отредактировано на сайте.

"В решении Заводского районного суда города Грозного эта сумма на самом деле в резолютивной части не указана вообще, даже не знаю, откуда она могла появиться. Сумму мы не озвучивали, ее никто не озвучивал. Формулировка в решении суда — обязать "Газпром межрегионгаз Грозный" применить методику по списанию безнадежной дебиторской задолженности", — пояснил заместитель генерального директора по реализации газа компании Рустам Амерханов

По его словам, появление суммы в 9 млрд руб. можно считать "информационным вбросом".

Позже стало известно, что "Газпром межрегионгаз Грозный" подал апелляционную жалобу на решение суда о списании 9 млрд рублей долгов за газ в Чечне.

Новости
"Всегда не хватает денег": у Путина ответили на ультиматум Кадырова

9 млрд руб. было указано в официальном сообщении на сайте прокуратуры Чечни, опубликованном 16 января. Позднее сообщение было отредактировано. В текущей версии материала долги в размере 9 млрд руб. не упоминаются. Однако в кэше сохранился старый вариант с заголовком "По иску прокурора суд обязал ответчика списать безнадежную к взысканию задолженность населения за газ на сумму более 9 млрд руб.".

Долги за газ

Долги за газ

Пункт-А

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из причин списания заключается в том, что массовое предъявление требований по долгу к жителям Чечни "создавало в обществе социальную напряженность и могло повлечь протестные выступления населения".

После сообщений о решении грозненского суда по списанию долгов населению в ряде регионов России были обнародованы требования по аналогичным мерам. Задолженность жителей попросили списать в Смоленской области, Чувашии и еще ряде субъектов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Рамзан КадыровВладимир Путин
Место
Россия
Теги
газдолгикоммунальные услугиРоссияНовости России
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
7
Смешно
2
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Причём тут Чечня? По всей РФ принимается сейчас закон о списании безнадёжных долгов по ЖКХ. Завидуйте рагули...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Суд Грозного списал 9 млрд. рублей долга населения Чечни за газ. Кадыров дал понять Путину, что это не Чечня вошла в состав России, а Россия вошла в состав Чечни.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Если бы не упоминание Чечни вообще никто бы не заметил информации.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3

Наши блоги