Россия попросила страну ЕС о поблажке для газопровода Путина: появилась жесткая реакция

Дания не может принять решение о выдаче разрешения на строительство газопровода в обход Украины "Северный поток-2" по какой-либо из трех заявок оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Как сообщает Энергетическое агентство Дании, в третью заявку включены два варианта маршрута, проходящие по континентальному шельфу к юго-востоку от острова Борнхольм, расположенные в исключительной экономической зоне Дании.

"Энергетическое агентство Дании теперь приступит к обработке заявки и инициирует процесс экологической оценки. Это включает в себя общественные консультации по отчету о воздействии проекта на окружающую среду, эти общественные консультации, как ожидается, будут инициированы в ближайшее время и также включат в себя консультации со связанными странами по любому возможному трансграничному влиянию на окружающую среду, согласно Конвенции Эспо", - говорится в сообщении DEA.

Согласно информации агентства, Дания должна совместно с разработчиком проекта ответить на полученные отзывы, продолжительность этой части процесса будет зависеть от количества, содержания и сложности полученных в процессе консультаций отзывов, в связи с этим энергетическое агентство в настоящий момент не может сказать, когда будет выдано разрешение на строительство.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Дания - последняя из стран Европейского союза, которая не согласовала маршрут "Северного потока-2". Ранее разрешения на его строительство дали Германия, Финляндия и Швеция.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля компания Nord Stream 2 запросила у Дании разрешение на строительство "Северного потока-2" по третьему маршруту.

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