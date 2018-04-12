Россия пообещала сохранить транзит газа через Украину после 2019 года

Глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак заверил вице-председателя Европейской комиссии Мароша Шефчовича в готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года.

"Он (Новак. – Ред.) выразил готовность России осуществлять бесперебойные поставки природного газа в Европу через Украину после 2019 года", – сообщила представительница ЕК Анна-Кайса Итконен по итогам их телефонного разговора, передает ТАСС.

По ее словам, Шефчович акцентировал внимание на необходимости сохранения коммерчески выгодных объемов газа, которые поставляются по украинскому маршруту.

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"Он также вновь заявил о необходимости поиска решений в соответствии со Стокгольмском арбитражем и готовности взаимодействовать с обеими сторонами как на двусторонней, так и на трехсторонней основе", – сообщила Итконен.

Представительница Еврокомиссии отметила, что в этом контексте после двусторонней встречи российского монополиста "Газпрома" и НАК "Нафтогаз Украины" могут состояться дальнейшие контакты.

Напомним, ранее Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". Он предложил в качестве альтернативы модернизацию транзитного газопровода, проходящего через территорию Украины.

Как сообщал "Обозреватель", канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.