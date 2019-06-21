Россия подала в Стокгольмский арбитраж новый иск к Украине

Корпорация ВЭБ.РФ обратилась в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с иском к Украине.

Российская государственная компания требует возместить потери дочернего банка в Украине, передает ТАСС.

Представители ВЭБ.РФ отметили, что пошли на такие меры "из-за нарушения положений соглашения между Кабинетом министров и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года".

"За последние несколько лет украинские власти нарушили все гарантии, которые сами же предоставили в инвестиционном соглашении. Сегодня пришло время призвать их к ответу. Мы убеждены, что состав арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма поддержит нашу позицию, и ВЭБ взыщет с Украины все причиненные банку убытки" – заявил старший вице-президент правового блока корпорации Игорь Краснов.

В частности, в ВЭБ отмечают, что в 2008 году приобрели акции украинского Проминвестбанка и за несколько лет вложили в него более 2,7 млрд долларов.

С 2014 года в отношении банков с российским капиталом в Украине действуют различные санкции и ограничения.

Российская государственная компания ВЭБ.РФ требует возместить потери

Как сообщал OBOZREVATEL, Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов. Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Апелляционный суд Киева в связи с этим 12 сентября арестовал акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка. Однако это определение было обжаловано в Верховном Суде 14 сентября.

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