"Россия победила Украину": как решение Дании по "Северному потоку-2" развязало руки Кремлю

Россия преодолела последний камень преткновения для завершения строительства газопровода "Северный поток-2", который идет в обход Украины. В среду, 30 октября, Дания выдала разрешение на строительство газовой трубы в исключительной экономической зоне страны.

В случае полноценного запуска газопровода Украина сталкивается с огромной проблемой – вероятной остановкой транзита российского газа через нашу страну, что приведет к огромным убыткам. Подробнее о рисках – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Дания была последней страной, чья позиция мешала завершить строительство "Северного потока-2".

Украина и США заявили, что запуск газопровода из России в Германию только усилит влияние России на Европу и станет инструментом для шантажа.

Решение Дании усилит позиции РФ в трехсторонних переговорах по транзитному контракту между Россией и Украиной.

У США есть действенные механизмы остановить строительство газопровода, но шансы на их задействование малы.

Строительство "Северного потока-2" ускоряется

Больше года датское энергетическое агентство держало в напряжении Российскую Федерацию, затягивая выдачу разрешения на строительство газопровода, который должен проходить из России через исключительные экономические зоны Германии, Финляндии, Швеции и самой Дании.

Преграда для "Газпрома" и ее компании Nord Stream 2 AG была снята 30 октября. И это будет означать ускорение темпов завершения строительства "Северного потока-2".

Как объяснили в НАК "Нафтогаз Украина", решение Дании было абсолютно прогнозируемым, так как оснований не давать разрешения у нее не было.

"С тех пор, как Польша и Дания согласовали между собой морскую границу, южнее датского Борнхольма появилась эксклюзивная экономическая зона. Заблокировать разрешение здесь можно по очень ограниченному перечню причин, которые не нашла, например, Швеция ранее. Было понятно, что рано или поздно разрешение в этих водах Дании придется выдать", – сообщила пресс-служба компании.

Решение датского энергетического агентства уже поприветствовал российский президент Владимир Путин, заявив, что Дания проявила себя "как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и свой суверенитет, интересы своих основных партнеров в Европе, которые крайне заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов на европейский рынок".

Украинский президент Владимир Зеленский жестко отреагировал на данную новость, предупредив, что введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" ослабляет Европу и усиливает Россию.

Владимир Зеленский "Зеркало недели"

Не обошла эта новость и Соединенные Штаты Америки, на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США первый заместитель госсекретаря Джон Салливан сообщил, что Америка хочет помочь Украине, в том числе путем возможной остановки строительства, чтобы транзит газа через украинскую территорию сохранился. "Первоочередная задача – противодействие "Северному потоку-2", – заявил он.

Заместитель госсекретаря подчеркнул, что завершение строительства этого трубопровода создаст огромный рычаг давления на страны ЕС и приведет к формированию Россией зависимости для осуществления контроля над ним.

Почему "Северный поток-2" является угрозой для Украины

Все дело в том, что российский газ поставлялся в страны Европы через территорию Украины, но после развязывания российской агрессии на территории Крыма и Донбасса, отношения между странами резко ухудшились. В связи с этим в Кремле решили усилить давление на Киев путем строительства "Северного потока-2" в обход нашей страны, тем самым закрыв транзит газа через украинскую территорию.

Как известно, строительство газопровода планировалось завершить в конце 2019 года, чтобы с нового 2020 года запустить по нему газ в Европу. Дата выбрана не случайно, так как в конце текущего года заканчивается действие транзитного контракта между Украиной и Россией, и таким образом в Кремле рассчитывали не продлевать договор с Киевом.

По подсчетам "Нафтогаза", в случае остановки транзита, Украина ежегодно будет терять около 3 млрд долларов в год или 3% ВВП. Это серьезный удар по украинскому госбюджету. Но помимо этого, это понижает позицию Украины, как участника европейского энергетического рынка.

"Минус доходы в бюджет, это, конечно, серьезный удар, остальное – это стратегическая позиция Украины на европейском рынке. Некоторое время мы были пассивными игроками, а сейчас пытаемся стать активными участниками этого рынка, предлагая себя как хаб по хранению природного газа в наших природных подземных хранилищах, которые являются уникальными во всем мире. Построение "Северного потока-2" ослабляет позиции Украины в европейском энергетическом секторе и уменьшает привлекательность украинской газотранспортной системы, которая требует независимого инвестора. Мы также будем недополучать средства в бюджет", – отметил в комментарии OBOZREVATEL глава правления альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик.

В то же время затягивание с выдачей разрешения со стороны Дании все же позволило усадить Украину, Россию и ЕС за стол переговоров по продлению или же заключению нового газового контракта, так как даже с решением датского энергетического агентства, сейчас РФ уже не успеет в срок достроить, а главное полноценно запустить поставки газа через новый трубопровод.

"Построение газопровода еще не означает его полноценного запуска. Еще вопрос в том, успеют ли они до 1 января, а скорее всего нет, но даже если успеют, то чтобы выйти на необходимую пропускную способность и работу, потребуется время на тестирование, на прокачку всех параметров, на прокачку первоначального объема газа. Конечно, не исключены сбои, поломки и так далее", – сказал Боровик.

В переговорном процессе ЕС и Украина настаивают на том, что контракт на транзит газа должен быть заключен по европейским правилам. Предложение Европейской комиссии основывается на десятилетнем контракте и на объемах 60 млрд куб. м газа в год с возможностью увеличения до 90 млрд куб. м.

В России же говорят о краткосрочном контракте на один год, хотя на последних переговорах 28 октября, глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что они готовы на этот год обеспечить транзит газа в соответствии с нормами европейского законодательства. Но эти разговоры были еще до заявления Дании, на следующих же трехсторонних переговорах позиция РФ значительно возрастет.

"Да, решение Дании прозвучало очень не вовремя, потому что переговоры находятся на начальной стадии, и это будет играть на руку России, которая будет давить на Украину тем, что вот-вот будет запущен "Северный поток-2". Это усиливает переговорные позиции РФ", – говорит энергетический эксперт.

"С другой стороны, есть решение ЕС о том, что газопровод не может быть использован "Газпромом" на полную мощность, а только на 50% от общего объема. А остальные 50% должны быть отданы независимым поставщикам, не связанным с "Газпромом". Конечно, для сохранения стратегической зависимости Европы от российского газа их правительство может допустить компанию "Новатэк" или "Роснефть" для прокачки остальных 50%. Но тогда происходит изменение позиции внутри России по тому, чтобы допускать другие компании, кроме "Газпрома" к экспорту природного газа, и это уже такое системное решение, которое может повлиять на многое, и думаю, что этому будет противиться Миллер и сам "Газпром", – добавил Боровик.

Впрочем, сейчас Россия пытается затянуть переговорные процесс, не в последнюю очередь из-за ожидания разрешения на прокладку труб в датских водах. Кроме того, она ожидает периода реального потребления большого объема газа в отопительный сезон в Европе и Украине, тогда будет легче давить на позицию ЕС, а, следовательно, и на нашу также.

"Конечно, они не хотят заключать контракт по европейскому законодательству на 10 лет, им выгодно подписывать ежегодные контракты не фиксируя их обязательств по объемам прокачки газа по украинской трубе. И на этом все стоит. Пока мы не видим никаких выходов на финишную прямую в этих переговорах, хотя уже надо это делать, потому что Россия получила козырь в переговорах, и будет выдвигать все больше условий", – отметил он.

Украина сейчас оказалась в проигрышной позиции, считает директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. По его мнению, если до этого решения у нас был шанс подписать транзитный контракт на выгодных условиях на несколько лет, то сейчас России достаточно продлить его на полгода, чтобы успеть полностью запустить "Северный поток-2".

"У Украины уже нет выхода, хоть нам это и не выгодно, но потеряно много времени. Украина затянула с реформированием "Нафтогаза", в частности с проведением анбандлинга. Мы не предложили каких-то своих опций, позволяющих сказать, что наша система более конкурентная чем "Северный поток-2". И это все привело к ситуации, когда выбирать уже не из чего", – пояснил OBOZREVATEL энергетический эксперт.

Есть ли еще шансы остановить строительство газопровода?

Возможности есть, но эксперты оценивают их, как довольно низкие. Учитывая заявление США о том, что они могут помочь Украине остановить строительство "Северного потока-2", то скорее всего речь идет о санкциях, и не об общих, а именно персональных.

"В Конгрессе часто принимаются решения по санкционной политике против тех компаний, которые участвуют в построении газопровода. Но если на столе у Трампа и правда, а скорее всего так и есть, лежат решения о персональных санкциях на руководителей этих компаний, и американский президент перейдет от слов к делу, это будет серьезным ударом по газопроводу", – говорит Боровик.

"Это однозначно сможет остановить строительство. Но сделает ли это Трамп, будем видеть, я пока скептически отношусь к возможности таких действий со стороны главы Белого дома", – отметил он.

Омельченко же уверен, что несмотря на те механизмы, которые есть у США, Трамп не пойдет на жесткий конфликт с Германией и Россией, которую они рассматривают, как партнера в глобальном противостоянии с Китаем.

Дональд Трамп и Владимир Путин

"Россия выиграла в этом вопросе, потому что Украина ей помогла выиграть. Мы должны были проводить реформы "Нафтогаза", а вместо этого надеялись на санкции США. Если бы вовремя сделали анбандлинг, а такое обязательство у Украины было еще с 2012 года, никакого "Северного потока-2" вообще не было бы", – заявил энергетический эксперт.

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