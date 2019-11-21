Россия озвучила конкретные сроки запуска газопровода Путина

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак признал, что "Газпром" не успеет выполнить план и достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года.

Ожидается, что проект российского газопровода, с помощью которого Кремль пытается лишить Украину транзита, заработает лишь в середине 2020 года, передают "РИА Новости".

"В середине следующего года", – сообщил заместитель председателя правительства РФ.

В то же время он не стал уточнять, в каком месяце это может произойти.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Проект российского газопровода "Северный поток-2" заработает в середине 2020 года

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