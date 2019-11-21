Россия озвучила конкретные сроки запуска газопровода Путина

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак признал, что "Газпром" не успеет выполнить план и достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года.
Ожидается, что проект российского газопровода, с помощью которого Кремль пытается лишить Украину транзита, заработает лишь в середине 2020 года, передают "РИА Новости".
"В середине следующего года", – сообщил заместитель председателя правительства РФ.
В то же время он не стал уточнять, в каком месяце это может произойти.
Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.
"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.
Проект российского газопровода "Северный поток-2" заработает в середине 2020 года
Россия строит газопроводы в обход Украины
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.
Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.
Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".
Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, которая меняет свои энергетические правила, в частности регулирование этого газопровода.
Сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится все дороже. Главной причиной был отказ в разрешении на строительство со стороны Дании. Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.
Однако 30 октября Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.
Немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.
Соответствующая директива ЕС предусматривает обязательство выделять оператора газопровода независимого от компании, поставляющей ему газ.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал