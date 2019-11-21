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21 ноября • обновлено в 13:34
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Россия озвучила конкретные сроки запуска газопровода Путина

3.8т
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак признал, что "Газпром" не успеет выполнить план и достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года.

Ожидается, что проект российского газопровода, с помощью которого Кремль пытается лишить Украину транзита, заработает лишь в середине 2020 года, передают "РИА Новости".

"В середине следующего года", – сообщил заместитель председателя правительства РФ.

В то же время он не стал уточнять, в каком месяце это может произойти.

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Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Проект российского газопровода "Северный поток-2" заработает в середине 2020 года

Проект российского газопровода "Северный поток-2" заработает в середине 2020 года

Россия строит газопроводы в обход Украины

Россия строит газопроводы в обход Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

  • Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.

  • Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".

  • Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, которая меняет свои энергетические правила, в частности регулирование этого газопровода.

  • Сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится все дороже. Главной причиной был отказ в разрешении на строительство со стороны Дании. Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.

  • Однако 30 октября Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.

  • Немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.

  • Соответствующая директива ЕС предусматривает обязательство выделять оператора газопровода независимого от компании, поставляющей ему газ.

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Автор
Виктор Калиненко Виктор Калиненко
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Имеется ввиду заработает уже в штатном режиме. Физически трубопровод будет готов к началу года, пару-тройку месяцев на пуско-наладочные работы, стыковку с EUGAL, пробное наполнения газом, контроль систем и прочее. В общем все то что х0хлами по традиции не делается никогда.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Россия больше не будет заниматься восстановлением распадающейся украинской государственности. Опыт последних ста лет показал, что это обходится слишком дорого и не окупается в итоге. Об этом заявила публицист и политобозреватель, информированный российский эксперт Ирина Алкснис. Да, Москва это умеет, но другое дело, что ей нет никакого теперь интереса этим заниматься на Украине. И дело даже не только в нынешних настроениях в Киеве, но и в том, что предыдущая история показала, что это для России нецелесообразно, это слишком дорого обходится и это не окупается. Соответственно, в данный момент Москва применяет совершенно иной подход по отношению к Украине – разбирайтесь сами», – заявила Алкснис. Будет ли Россия подбирать и ассимилировать отваливающиеся от «незалежной» части, эксперт не уточнила.
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
"Немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза." Как же так, еще неделю назад тут на обозе чуть ли в глаза не долбились местные зелинские патриотики, что никакого исключения нет в Европейской дерективе. И тут проходит меньше недели, и как ни в чем не бывало... =))) опять колесо генотьбы? Очередной понос себе в украденные лично Путиным 20 кружевных трусиков вояк? =)))
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