Газа на $3 млрд: в России придумали, как вернут долг Украине

Украина и Россия обсуждают возможность выплаты "Газпромом" долга, установленного арбитражем, в размере $3 млрд в газовом эквиваленте.

Об этом в пятницу, 29 ноября, в эфире радио "НВ" сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Министр Новак, который был на переговорах, признал тот факт, что они обсуждают вопрос выполнения решения арбитража через соответствующие поставки газа. Мы по публичным заявлениям видим определенный прогресс. Речь идет о газе на $3 млрд. Это очень много газа. Это годы импорта Украины", – рассказал он.

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Витренко отметил, что принятое Апелляционным судом округа Свеа (Швеция) положительное для "Нафтогаза" решение по жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража однозначно усилило позиции Украины в переговорах.

При этом он добавил, что базовым все еще остается вариант отсутствия после 1 января 2020 транзита российского газа через территорию Украины.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

России присудили выплатить штраф 4,63 млрд долларов за недозагрузку украинской трубы. С учетом ранее принятого решения по контракту на поставку "Газпром" доплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов. "Газпром" обжаловал это решение в шведском суде.

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года.

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