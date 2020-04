Саудовская Аравия и Россия договорились о крупном сокращении добычи нефти - СМИ

Россия и Саудовская Аравия сумели устранить основные препятствия для согласования новой сделки по сокращению добычи нефти.

Об этом заявил в четверг, 9 апреля, высокопоставленный источник из российского окружения агентству Reuters.

По словам источника, ОПЕК+ и не входящие в альянс страны обсуждают сокращение добычи на целых 20 млн баррелей в сутки.

