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9 апреля • обновлено в 18:18
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Саудовская Аравия и Россия договорились о крупном сокращении добычи нефти - СМИ

16.5т
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Россия и Саудовская Аравия сумели устранить основные препятствия для согласования новой сделки по сокращению добычи нефти.

Об этом заявил в четверг, 9 апреля, высокопоставленный источник из российского окружения агентству Reuters.

По словам источника, ОПЕК+ и не входящие в альянс страны обсуждают сокращение добычи на целых 20 млн баррелей в сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп анонсировал новые переговоры в формате ОПЕК+. После общения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом он объявил, что с рынка может уйти 10-15 млн баррелей.

Предполагалось, что встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля, но ее перенесли на 9 число. Одной из причин источники называли спор между Москвой и Эр-Риядом о виновнике начала ценовой войны. Они переложили ответственность друг на друга за падение цен на сырье более чем в два раза на фоне обвального падения спроса.

У российского президента тем временем выступили за совместное скоординированное действие в интересах стабилизации рынка нефти.

Вместе с тем отмечается, что Саудовская Аравия, которая добилась уступок от России по ограничению добычи нефти, решила надавить еще.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Тег
нефть
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
"Кацaп - это свинья в ментовской шкуре"! (с)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Это все блажь. Какой-то росейский выpодок шото там сказал.
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Давеча тут один задне приводный верещал что арабы дожмут Россию
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