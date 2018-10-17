Резкий рост цен на бензин: Гройсман поручил провести масштабные проверки на АЗС

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Антимонопольному комитету Украины проверить обоснованность поднятия стоимости топлива на автозаправочных станциях.

“Надо разобраться с этим бензином. Есть сговор или нет сговора, потому что это важно", – сообщил глава правительства на заседании Кабинета министров в среду, 17 октября.

"Я понимаю, что нефть растет. Это правда. Если растет нефть, соответственно, могут расти нефтепродукты. Но во всем есть здравый смысл и предел", – добавил Гройсман.

По словам премьера, у правительства нет никаких инструментов для проведения проверок на АЗС, в связи с этим он решил обратиться с соответствующим вопросом к Антимонопольному комитету.

Напомним, что с начала осени средняя стоимость бензина А-95 выросла на 2,75 грн за литр. Если еще в сентябре средняя цена составляла 30,45 грн, то на данный момент цены подскочили до 33,20 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, если нефть продолжит дорожать, а гривня – дешеветь, украинцы уже в этом году будут покупать бензин по 35-36 грн за литр.