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Резкий рост цен на бензин: Гройсман поручил провести масштабные проверки на АЗС

7.8тЧитать материал на украинском

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Антимонопольному комитету Украины проверить обоснованность поднятия стоимости топлива на автозаправочных станциях.

“Надо разобраться с этим бензином. Есть сговор или нет сговора, потому что это важно", – сообщил глава правительства на заседании Кабинета министров в среду, 17 октября.

"Я понимаю, что нефть растет. Это правда. Если растет нефть, соответственно, могут расти нефтепродукты. Но во всем есть здравый смысл и предел", – добавил Гройсман.

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По словам премьера, у правительства нет никаких инструментов для проведения проверок на АЗС, в связи с этим он решил обратиться с соответствующим вопросом к Антимонопольному комитету.

Напомним, что с начала осени средняя стоимость бензина А-95 выросла на 2,75 грн за литр. Если еще в сентябре средняя цена составляла 30,45 грн, то на данный момент цены подскочили до 33,20 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, если нефть продолжит дорожать, а гривня – дешеветь, украинцы уже в этом году будут покупать бензин по 35-36 грн за литр.

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Тема
Бензин в Украине
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
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Шур Григорий
Шур Григорий
Путин с Лукашенко краник перекрывают ...
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Бор Тарас
Бор Тарас
Шур Григорий, олигофрен,идиот,просто долбоэб?
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