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Решать Украине: у Зеленского жестко поставили на место Россию из-за Крыма

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Россия, как государство-оккупант, сама должна отвечать за обеспечение аннексированной территории Крыма необходимыми ресурсами.

Об этом написал на своей странице в Facebook постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич. "Все претензии государства-оккупанта на днепровскую воду не имеют никакого правового или международно-правового основания", – заявил он.

Таким образом Кориневич оценил пожелания чиновников оккупационной власти РФ в Крыму, о которых сообщают СМИ, начать переговоры о поставках на полуостров воды из Украины.

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Постпред напомнил, что Крым – территория Украины, поэтому любые международные вопросы, связанные с ним, может ставить только Украина. Он добавил, что по всем расчетам пресной воды в Крыму хватает для потребностей населения.

У Зеленского ответили России за Крым

У Зеленского ответили России за Крым

Он отметил, что река Днепр не течет по территории Крыма, и Украина не перекрывала ее русло. Перекрыт был канал, который находится на украинской территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа незаконные "власти" Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Россия
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Махно Володимир
Махно Володимир
пора крысчанам начинать пить мочу друг друга. я еще могу своей подлить..из Одессы!
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Крым Андрей
Крым Андрей
в Госдуме РФ Жирик, в своей манере, предложил перекрыть русло Днепра, идущее с территории РФ, а воду по искусственным каналам и руслам других рек направить на юг России и далее в Крым. На первый взгляд, предложение бредовое. Но лишь на первый. Его ценность в том, что его не обязательно воплощать в жизнь. Достаточно принять "секретный" план по реализации, допустить утечку этой инфы и начать видимость работы по его реализации. Украина теоретически теряет до трети водопоступления в Днепр. Под угрозой такой шикарной перспективы, Дуркаина начинает визжать, как собачка, которой наступили на голову. На её визг на-сра-ть, а вот переговоры о поставках воды можно начать вести...
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А что же это свiдомо МАНДАйнутая отара не вспоминает про взорваные столбы линий электропередачи? Так еще и вспомнили бы обещалки, "цвета" крымско татарского народа в изгнании, об отравлении воды в канале???
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