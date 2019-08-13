Решать Украине: у Зеленского жестко поставили на место Россию из-за Крыма

Россия, как государство-оккупант, сама должна отвечать за обеспечение аннексированной территории Крыма необходимыми ресурсами.

Об этом написал на своей странице в Facebook постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич. "Все претензии государства-оккупанта на днепровскую воду не имеют никакого правового или международно-правового основания", – заявил он.

Таким образом Кориневич оценил пожелания чиновников оккупационной власти РФ в Крыму, о которых сообщают СМИ, начать переговоры о поставках на полуостров воды из Украины.

Постпред напомнил, что Крым – территория Украины, поэтому любые международные вопросы, связанные с ним, может ставить только Украина. Он добавил, что по всем расчетам пресной воды в Крыму хватает для потребностей населения.

У Зеленского ответили России за Крым

Он отметил, что река Днепр не течет по территории Крыма, и Украина не перекрывала ее русло. Перекрыт был канал, который находится на украинской территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа незаконные "власти" Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр.

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