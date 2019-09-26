Рекордный обвал доллара ударит по экономике Украины: стало известно как

Укрепление курса гривни вредит экономике, поскольку делает дешевым импорт и дорогим экспорт украинской продукции в другие страны.

"Именно поэтому в условиях глобальной экономики, частью которой является Украина, развитые страны пытаются сдерживать укрепление своих валют по отношению к валютам основных стран-конкурентов", – говорится в публикации "Бизнес.Цензор".

В частности, рост национальной валюты срывает планы по наполнению государственного бюджета.

В первом полугодии 2019 года поступления от импортного НДС были на 12% ниже запланированных.

Кроме того, падение доллара и оживление потребительских настроений украинцев влияет на торговый баланс.

За шесть месяцев текущего года отрицательное сальдо торгового баланса составило $1,6 млрд. Это вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост нацвалюты также ограничивает возможность украинских экспортеров быстро реагировать на падение международных цен на сырье.

В результате через крепкую гривню экспортеры проигрывают конкурентам в ценах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

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