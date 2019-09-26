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27 сентября • обновлено в 19:19
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Рекордный обвал доллара ударит по экономике Украины: стало известно как

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Укрепление курса гривни вредит экономике, поскольку делает дешевым импорт и дорогим экспорт украинской продукции в другие страны.

"Именно поэтому в условиях глобальной экономики, частью которой является Украина, развитые страны пытаются сдерживать укрепление своих валют по отношению к валютам основных стран-конкурентов", – говорится в публикации "Бизнес.Цензор".

В частности, рост национальной валюты срывает планы по наполнению государственного бюджета.

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В первом полугодии 2019 года поступления от импортного НДС были на 12% ниже запланированных.

Кроме того, падение доллара и оживление потребительских настроений украинцев влияет на торговый баланс.

Рекордный обвал доллара ударит по экономике Украины: стало известно как

За шесть месяцев текущего года отрицательное сальдо торгового баланса составило $1,6 млрд. Это вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост нацвалюты также ограничивает возможность украинских экспортеров быстро реагировать на падение международных цен на сырье.

В результате через крепкую гривню экспортеры проигрывают конкурентам в ценах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

  • В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

  • 31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

  • 25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня
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коршун федот
коршун федот
Главнае РЖУБЛИ (ну и название!!!) деревянеют с каждым днем.Бензоколонка продолжает вставать с колен.А тем временем сцарь отменил бЯсплатный валежник.Будете шишками утепляться. Страна дегенератов.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Вы имеете доказать, что обвал гривни в 2014 году с курса 800 до 2400 это благо? Тогда такое благо надо делать каждый месяц.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Легким движением руки пэрэмоха превращается ............, превращается пэрэмоха ...... в элегантную зраду.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Гусенцова Галина, а ты Галя самая умница...
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