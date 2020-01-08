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8 января • обновлено в 14:42
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Рекорд за 7 лет: золото взлетело в цене после атаки Ирана на базы США

1.3т
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Котировки золота превысили уровень 1600 долларов за тройскую унцию. Это произошло впервые с 2013 года.

В частности, на спот-рынке цена драгоценного металла взлетела на 2,4% и достигла отметки 1611,4 доллара за унцию. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Однако в отсутствии дальнейшей эскалации конфликта произошла небольшая коррекция цен. Снижение ведущих азиатских индексов составило 1,1-1,6%.

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Напомним, что 6 января стоимость золота выросла на 2,3%, составив 1588,1 доллара за унцию.

Котировки золота впервые превысили уровень 1600 долларов за тройскую унцию

Котировки золота впервые превысили уровень 1600 долларов за тройскую унцию

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Тег
золото
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
План Путина работает, гегемония $ падает. Основная масса гос. резерва вовремя переведена в зрлото.
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