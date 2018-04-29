Развеян популярный миф о дешевом электричестве для украинцев

В Украине очень распространено мнение о том, что атомная энергетика, дающая стране около половины всего электричества, является самой дешевой для потребителей. За это заблуждение украинцам когда-нибудь придется заплатить высокую цену.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV эксперт по вопросам атомной энергетики Ирина Головко.

"У нас часто можно услышать, что атомная энергетика в Украине дешевая - дешевле других источников энергии. Но это не так - она искусственно дешевая, потому что в ее стоимость не заложены расходы на решение проблем, которые атомная энергетика сама и создает", - рассказала эксперт.

"Это обманчивая ситуация, она довольно несправедливая. Мы говорим, что можем дешево производить электроэнергию, но "Энергоатом", который ее производит, правительство, которое получает дешевое электричество, перекладывает ответственность за решение проблемы радиоактивных отходов на кого-то потом", - пояснила она.

По словам Головко, "дешевизна ядерной энергии – миф".

"Если мы берем ядерное топливо, то решение, что с ним делать, чтобы оно не загрязняло окружающую среду и не влияли негативно на людей, до сих пор не найдено.Мы используем ядерную энергию и продуцируем отходы, с которыми ничего не делаем, откладывая решение проблемы на наших детей", - добавила эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", Ирина Головко также рассказала о новых проблемах с саркофагом на ЧАЭС.