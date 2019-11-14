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14 ноября • обновлено в 12:34
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Разумков в шоке, а Гончарук ругается: в Раде при рассмотрении бюджета произошел конфуз

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В четверг, 14 ноября Верховная Рада Украины отложила рассмотрение законопроекта госбюджета на 2020 год из-за голосования правки об акцизном сборе на топливо.

Об этом в Телеграм-канал сообщил народный депутат от "Слуги народа" Антон Поляков. Политик отметил, что глава ВР объявил перерыв и созвал нардепов на срочное собрание фракции. К нардепам также приехал премьер-министр Алексей Гончарук.

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Как пишет Телеграм-канал "Политика страны" в проекте госбюджета планировалось прекратить зачисление в местные бюджеты части акцизного налога на топливо (13,44%). Ассоциация городов оценила потенциальные потери от этой новации в 7,7 млрд гривен.

"Автором правки 209 стал депутат-мажоритарщик от 87 округа Зиновий Андрийович. Он предложил оставить налог в местных бюджетах. При этом правка была отклонена бюджетным комитетом. Но когда спикер поставил ее на голосование, ее поддержало 275 депутатов. Это стало шоком для Разумкова. Объявлен перерыв. Слуг народа собрали снова и ломают. Приехал Гончарук. Как говорят, премьер ругал мэров и говорил, что не нужно им давать денег, чтоб они на лавочки их не потратили", – говорится в сообщении.

Разумков в шоке, а Гончарук ругается: в Раде при рассмотрении бюджета произошел конфуз

Скриншот

Поляков подтвердил, что на собрании фракции выступает Гончарук, который убеждает нардепов переголосовать.

"Из всего выступления Гончарука я понял, что местная власть и мэры это зло, которое потратит деньги с акциза на лавочки перед выборами. И якобы он договорился со всеми мэрами, и они согласились с тем, что акциз у них забирают", – рассказал парламентарий.

Разумков в шоке, а Гончарук ругается: в Раде при рассмотрении бюджета произошел конфуз

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 ноября Верховная Рада начала рассматривать во втором чтении бюджет Украины на 2020 год.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Тема
Госбюджет-2020
Персоны
Антон Поляков Алексей Гончарук Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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