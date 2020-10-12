Нардепы должны получать $15 тысяч, – Разумков

Народный депутат, политик и любой чиновник, через которого проходят важные государственные решения, должен получать 10-15 тысяч долларов.

Такое мнение высказал в интервью "Гордону" глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. По его словам, такие зарплаты должны быть при условии, что будет неотвратимость наказания.

"$10–50 тыс… Потому что в итоге он может украсть миллионы, нанести ущерб государству на миллионы... Успешный бизнесмен не пойдет на госслужбу, потому что там маленькая зарплата – государство от этого теряет крутого менеджера", – пояснил Разумков.

По его мнению, зарплата главы Верховной Рады и врача, который отвечает за жизни людей, в том числе и в рамках борьбы с пандемией, – реально несравнима.

"Я считаю, что высокие заработные платы должны быть у чиновников. Это правда. Но они должны прямо коррелироваться с минимальной заработной платой или с прожиточным минимумом. А просто так отвязать их и поставить на заоблачную сумму – это абсолютно не показатель. И второй момент: вы сейчас приводили примеры про миллионы долларов. Поверьте мне: если человек – коррупционер, если не будет наказания за правонарушение, то вы ему хоть $100 тыс. будете платить, хоть $2 млн в месяц…" – заключил глава Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин утвердил график, согласно которому минимальная зарплата вырастет с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 – до 6000 грн, с 1 июля 2021 – до 6500 грн.

В Женеве минимальная зарплата составляет около 4 тысяч евро, что ровняется 72,8% от средней. Если бы такую пропорцию использовали бы и в Украине, то в Киеве минималка должна была составить 11,2 тыс. грн.