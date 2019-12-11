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11 декабря • обновлено в 12:27
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Разъезжали на Bently: Нефьодов рассказал, как почистил таможню от коррупционеров

1.4т
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Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что ведомство сменило 80% руководства центрального аппарата и почти 40% руководителей таможенных постов.

"Мы начали с наиболее одиозных людей. У них в декларациях Rolls Roys, Bently, и так далее", – сообщил Нефьодов, передает ТСН.

По его словам, уволенные чиновники декларировали такие состояния, что очевидно "им нечего делать на госслужбе".

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"Я искренне сказал, что людям, которые настолько успешны в жизни, на государственной службе делать нечего", – отметил Нефьодов.

Он также добавил, что кадровые чистки в структуре на таможне продолжатся. Ведомство и в дальнейшем будет увольнять коррумпированных чиновников с большими деньгами и дорогими машинами в декларациях.

"Моя задача бороться с каждым, брать юристов и ходить в суды. Надеюсь, большинство таких дел мы выиграем, но, если даже не выиграем, у нас есть план "Б". У нас есть удаленные таможенные посты, пусть попробуют туда доехать на Rolls Roys", – резюмировал Нефьодов.

Ведомство сменило 80% руководства центрального аппарата и почти 40% руководителей таможенных постов

Ведомство сменило 80% руководства центрального аппарата и почти 40% руководителей таможенных постов

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Максим Нефьодов
Место
Украина
Тег
Государственная таможенная служба Украины
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