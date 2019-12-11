Разъезжали на Bently: Нефьодов рассказал, как почистил таможню от коррупционеров

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что ведомство сменило 80% руководства центрального аппарата и почти 40% руководителей таможенных постов.

"Мы начали с наиболее одиозных людей. У них в декларациях Rolls Roys, Bently, и так далее", – сообщил Нефьодов, передает ТСН.

По его словам, уволенные чиновники декларировали такие состояния, что очевидно "им нечего делать на госслужбе".

"Я искренне сказал, что людям, которые настолько успешны в жизни, на государственной службе делать нечего", – отметил Нефьодов.

Он также добавил, что кадровые чистки в структуре на таможне продолжатся. Ведомство и в дальнейшем будет увольнять коррумпированных чиновников с большими деньгами и дорогими машинами в декларациях.

"Моя задача бороться с каждым, брать юристов и ходить в суды. Надеюсь, большинство таких дел мы выиграем, но, если даже не выиграем, у нас есть план "Б". У нас есть удаленные таможенные посты, пусть попробуют туда доехать на Rolls Roys", – резюмировал Нефьодов.

Ведомство сменило 80% руководства центрального аппарата и почти 40% руководителей таможенных постов

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 марта Кабинет министров принял решение о начале реформирования Государственной фискальной службы. Таким образом, ГФС разделили на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

8 апреля в Украине стартовал конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

16 апреля в СМИ слили информацию, что Нефьодов возглавит Государственную таможенную службу.

17 апреля Окружной административный суд Киева заблокировал конкурс на должность председателя Государственной таможенной службы, который ранее объявил Кабинет министров. 24 апреля конкурс возобновили.

25 июня Нефьодов заявил, что выиграл конкурс.

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