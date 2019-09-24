"Растет паника": террористы "ДНР" устроили неожиданную подлость с пенсиями

В "ДНР" решили провести перепись населения, чтобы уменьшить количество пенсионеров, которые получают две пенсии.

Об этом сообщил в своем блоге на OBOZREVATEL Макс Баринов. По его данным, на пропускных пунктах передают информацию о том, что в Дебальцево начала работу комиссия при территориальном отделении "пенсионного фонда ДНР".

"Которая выявляет лиц пенсионного возраста, зарегистрированных в Дебальцево и окружающих селах, но фактически проживающих на подконтрольной Украине территории. При обнаружении указанной категории, комиссией составляются соответствующие документы на лишение пенсионного обеспечения от оккупационной администрации", – написал он.

Баринов подчеркнул, что из-за таких слухов в "ДНР" нарастают панические настроения.

В "ДНР" устроили подлость с пенсиями

"Пенсионеры, которые жили на широкую ногу, не будут больше барствовать, а перейдут на стандарты унылой жизни. Ко всему прочему, "народная власть" решила, чтобы взять под контроль пенсионеров в ближайшем будущем, будет введен новый порядок получения пенсий и социальных выплат. Самый важный пункт этого порядка заключается в том, что получение выплат будет осуществляться исключительно по паспорту гражданина "ДНР", – сообщил блогер.

В ситуации он увидел показательный нюанс, поскольку в 2014 году все пенсионеры Донецка массово шли на "референдум".

"И кричали: "Донбасс кормит всю Украину – мы хотим автономию", то в результате в 2019 году, пенсия максимум 3500 рублей, а коммунальные услуги не менее 21%. Можно с уверенностью сказать, что в результате всех неудач, будет виновата украинская власть и Украина целиком", – заключил Баринов.

Как сообщал OBOZREVATEL, пенсионеры, проживающие в ОРДЛО, тратят больше суток на то, чтобы получить пенсии на территории Украины, а в очередях на КПП из-за знойной жары у некоторых случаются сердечные приступы.

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