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МирСпорт

Растаможка подорожает? Озвучен нюанс о ввозе авто на еврономерах в Украину

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В Украине растаможка дизельных автомобилей, выпущенных после 2010 года, согласно законопроекту №8487, может подорожать.

Принятый в первом чтении документ авторства Нины Южаниной значительно снижает стоимость растаможки большинства машин из ЕС. Однако, учитывая, что на данный момент в Украине действует льготная ставка для машин, выпущенных после 2010 года, в некоторых случаях стоимость растаможки может вырасти. Об этом в эфире ObozTV рассказала юрист Ольга Николаенко.

"Вот, например, Volkswagen Passat 2012 года выпуска. У него будет коэффициент возраста 6, потому что считается со следующего и коэффициент 1,6 по объему. И того у нас получается, что по законопроекту акциз на данное транспортное средство для бензинового двигателя 480 евро, а для дизельного 720. Но мы, в любом случае, не должны забывать о налоге на добавленную стоимость (НДС) и таможенной пошлиныв размере 10%", - добавляет юрист.

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В результате растаможка автомобиля за 5 тыс. евро и с бензиновым двигателем, согласно примеру, обойдется в 1980 евро, а на дизельном двигателе - 2200 евро. Причем по действующим правилам акциз на машину с двигателем на бензине составит 427 евро, вместо предлагаемой законом 480, и на дизельном — 523, вместо предлагаемых 720. Фактически, платить после принятия законопроекта №8487 придется больше.

"Это мы говорим о тех машинах, которые мы можем растаможить сейчас, которые не старше 2010 года, но очень много есть машин на еврономерах и 2005 года выпуска, на которые не распространяются переходные положения", - поясняет юрист.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за основу 13 июля приняли законопроект №8487, который значительно снижает стоимость растаможки автомобилей. Причем, чем новее машина, тем меньше за нее придется заплатить. Для примера, если раньше за авто с бензиновым двигателем 2 тыс. куб. см, возрастом 5 лет и стоимостью 5 тыс. евро при растаможке нужно было отдать 5,5 тыс. евро, по новым правилам - всего 2,6 тыс. евро. Во втором чтении документ Верховная Рада рассмотрит уже осенью. А действовать новые правила начнут только после того, как уже принятый закон подпишет президент.

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Темы
Авто на еврономерахПрямая трансляция
Место
Украина
Объекты
еврономерарастаможка
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