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30 апреля • обновлено в 15:14
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Рада сделала шаг к ликвидации долгов на рынке электроэнергии

1.1т
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Верховная Рада приняла законопроект № 2386 о мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электроэнергии за основу.

Решение было принято на внеочередном заседании парламента в четверг, 30 апреля. Его поддержали 245 народных депутатов, из них 208 голосов дала фракция "Слуги народа". Законопроект доработают и отправят на второе чтение.

Законопроект предусматривает докапитализацию НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" и увеличение уставного капитала компаний за счет эмиссии облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму задолженности, подлежащей погашению "Энергорынком".

Электроэнергия в Украине

Электроэнергия в Украине

Согласно пояснительной записке к проекту закона, кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 31 августа составляла 28,1 млрд грн. При этом, по данным "Энергоатома", задолженность "Энергорынка" перед генкомпанией к концу 2019 года оставалась на уровне около 11,7 млрд грн (42% общей суммы кредиторской задолженности).

В соответствии с законопроектом, после увеличения капитала "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" кредиторская задолженность "Энергорынка" будет списана на соответствующую сумму.

Как сообщал OBOZREVATEL, спровоцированный кризисом на энергорынке дефицит средств у компании НАЭК "Энергоатом" может привести к остановке ядерных блоков.

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Место
Украина
Теги
НАЭК Энергоатом Энергобезопасность Верховная Рада Украины
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