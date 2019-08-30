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Рада представила комитет по вопросам финансов: озвучен полный состав

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Верховная Рада утвердила состав комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – в него вошли более 30 народных депутатов.

Соответствующее решение утверждено постановлением №1077 "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов ВРУ девятого созыва", сообщает Finbalance.

В состав руководства комитета вошли:

  • председатель комитета – Гетманцев Даниил ("Слуга народа")

  • первый заместитель председателя комитета – Железняк Ярослав Иванович ("Голос")

  • заместитель председателя комитета – Абрамович Игорь Александрович ("Оппозиционная платформа – За жизнь")

  • заместитель председателя комитета – Дубинский Александр Анатольевич ("Слуга народа")

  • заместитель председателя комитета – Ковальчук Александр Владимирович ("Слуга народа")

  • заместитель председателя комитета – Холодов Андрей Иванович ("Слуга народа")

  • секретарь комитета – Палица Игорь Петрович (внефракционный).

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Членами комитета являются:

  • Аллахвердиева Ирина Валерьевна ("Слуга народа")

  • Белькова Ольга Валентиновна ("Батьківщина")

  • Василевская-Смаглюк Ольга Михайловна ("Слуга народа")

  • Васильченко Галина Ивановна ("Голос")

  • Воронько Олег Евгеньевич ("Слуга народа")

  • Володина Дарья Артемовна ("Слуга народа")

  • Герега Александр Владимирович (внефракционный)

  • Хорват Роберт Иванович (внефракционный)

  • Диденко Юлия Александровна ("Слуга народа")

  • Заблоцкий Марьян Богданович ("Слуга народа")

  • Кинзбурська Виктория Александровна ("Слуга народа")

  • Казак Тарас Романович ("Оппозиционная платформа – За жизнь")

  • Колесник Анна Сергеевна ("Слуга народа")

  • Ковалев Алексей Иванович ("Слуга народа")

  • Кулинич Олег Иванович (внефракционный)

  • Леонов Алексей Александрович ("Слуга народа")

  • Ляшенко Анастасия Алексеевна ("Слуга народа")

  • Марусяк Олег Романович ("Слуга народа")

  • Николаенко Андрей Иванович ("Батьківщина")

  • Петруняк Евгений Васильевич ("Слуга народа")

  • Репина Элла Анатольевна ("Слуга народа")

  • Сова Александр Георгиевич ("Слуга народа")

  • Солод Юрий Васильевич ("Оппозиционная платформа – За жизнь")

  • Устенко Алексей Олегович ("Слуга народа")

  • Южанина Нина Петровна ("Европейская солидарность").

Верховная Рада утвердила состав комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Верховная Рада утвердила состав комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 29 августа, началось первое заседание Верховной Рады IX созыва. 424 народных избранника принесли торжественную присягу и получили мандаты. В повестку дня первого заседания включено 27 пунктов, в частности организационного и кадрового характера.

Спикером парламента избрали главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 382 парламентария.

Затем Верховная Рада Украины утвердила на должности премьер-министра Алексея Гончарука.

На первом заседании новой Верховной Рады поддержали создание 23 парламентских комитетов, а также утвердили их руководство и состав.

Так, за новую структуру проголосовали 318 народных депутатов. Отметим, ранее в Верховной Раде действовали 27 комитетов и комиссия по вопросам приватизации.

Также было принято решение, что количество их членов не может быть меньше 5 человек, но не более 34.

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Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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