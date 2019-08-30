Рада представила комитет по вопросам финансов: озвучен полный состав

Верховная Рада утвердила состав комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – в него вошли более 30 народных депутатов.

Соответствующее решение утверждено постановлением №1077 "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов ВРУ девятого созыва", сообщает Finbalance.

В состав руководства комитета вошли:

председатель комитета – Гетманцев Даниил ("Слуга народа")

первый заместитель председателя комитета – Железняк Ярослав Иванович ("Голос")

заместитель председателя комитета – Абрамович Игорь Александрович ("Оппозиционная платформа – За жизнь")

заместитель председателя комитета – Дубинский Александр Анатольевич ("Слуга народа")

заместитель председателя комитета – Ковальчук Александр Владимирович ("Слуга народа")

заместитель председателя комитета – Холодов Андрей Иванович ("Слуга народа")

секретарь комитета – Палица Игорь Петрович (внефракционный).

Членами комитета являются:

Аллахвердиева Ирина Валерьевна ("Слуга народа")

Белькова Ольга Валентиновна ("Батьківщина")

Василевская-Смаглюк Ольга Михайловна ("Слуга народа")

Васильченко Галина Ивановна ("Голос")

Воронько Олег Евгеньевич ("Слуга народа")

Володина Дарья Артемовна ("Слуга народа")

Герега Александр Владимирович (внефракционный)

Хорват Роберт Иванович (внефракционный)

Диденко Юлия Александровна ("Слуга народа")

Заблоцкий Марьян Богданович ("Слуга народа")

Кинзбурська Виктория Александровна ("Слуга народа")

Казак Тарас Романович ("Оппозиционная платформа – За жизнь")

Колесник Анна Сергеевна ("Слуга народа")

Ковалев Алексей Иванович ("Слуга народа")

Кулинич Олег Иванович (внефракционный)

Леонов Алексей Александрович ("Слуга народа")

Ляшенко Анастасия Алексеевна ("Слуга народа")

Марусяк Олег Романович ("Слуга народа")

Николаенко Андрей Иванович ("Батьківщина")

Петруняк Евгений Васильевич ("Слуга народа")

Репина Элла Анатольевна ("Слуга народа")

Сова Александр Георгиевич ("Слуга народа")

Солод Юрий Васильевич ("Оппозиционная платформа – За жизнь")

Устенко Алексей Олегович ("Слуга народа")

Южанина Нина Петровна ("Европейская солидарность").

Верховная Рада утвердила состав комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 29 августа, началось первое заседание Верховной Рады IX созыва. 424 народных избранника принесли торжественную присягу и получили мандаты. В повестку дня первого заседания включено 27 пунктов, в частности организационного и кадрового характера.

Спикером парламента избрали главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 382 парламентария.

Затем Верховная Рада Украины утвердила на должности премьер-министра Алексея Гончарука.

На первом заседании новой Верховной Рады поддержали создание 23 парламентских комитетов, а также утвердили их руководство и состав.

Так, за новую структуру проголосовали 318 народных депутатов. Отметим, ранее в Верховной Раде действовали 27 комитетов и комиссия по вопросам приватизации.

Также было принято решение, что количество их членов не может быть меньше 5 человек, но не более 34.

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