Рада запретила забирать жилье за долги по ипотеке

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон №3640, которым до 21 апреля 2021 года запретила забирать ипотечное жилье, приобретенное на валютные кредиты.

Парламент поддержал поправки, поданные президентом Владимиром Зеленским. Решение об этом на заседании в среду, 16 сентября, поддержали 297 депутатов. Из них 214 голосов дала фракция "Слуга народа".

Как голосовали:

"Слуга народу" – 214;

ОПЗЖ – 27;

"Європейська солідарність" – 20;

"Батьківщина" – 3;

"За майбутнє" – 9;

"Голос" – 0;

"Довіра" – 15;

внефракционные депутаты – 9.

Действие моратория завершалось 21 октября 2020 года. Депутаты сначала предлагали продлить мораторий более чем на год – до 1 января 2022 года. Но Зеленский предложил продлить мораторий на полгода – до 21 апреля 2021 года.

"Президентом Украины предложено: 1) отсрочить утрату силы Закона Украины "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте" до 21 апреля 2021 года (18 месяцев со дня вступления в силу Кодекса Украины из процедур банкротства)", – говорится в заключении комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики.

Как объяснили сокращение срока

Депутат Нина Южанина (фракция "Европейская солидарность") указала, что закон сокращает мораторий с 1 года до 6 месяцев. "Что вы собираетесь сделать за 6 месяцев, чтобы защитить граждан? Хватит ли у вас возможностей через 6 месяцев защитить граждан?", – сказала Южанина.

По словам главы финансового комитета Даниила Гетманцева, этот закон – компромисс между интересами граждан и банков.

Против закона выступали в НБУ

Впервые мораторий приняли еще в 2014-м, после резкого скачка курса доллара, в результате которого долги украинский в гривневом эквиваленте выросли в несколько раз.

Действующий мораторий истекает в октябре 2020 года. Нацбанк обращался в Раду с просьбой не голосовать за очередное продолжение, поскольку это приведет к тому, что банки не смогут вернуть розданные кредиты под покупку недвижимости на общую сумму примерно 29 млрд грн.

Кроме того, в октябре 2019 заработал новый кодекс о банкротстве, предусматривающий механизм реструктуризации долга ипотечных заемщиков, который заработает в полную силу, только если будет отменен мораторий.

Против закона выступали в НБУ

Впервые мораторий приняли еще в 2014-м, после резкого скачка курса доллара, в результате которого долги украинцев в гривневом эквиваленте выросли в несколько раз.

Действующий мораторий заканчивается в октябре 2020 года. Нацбанк обращался в Раду с просьбой не голосовать за очередное продление, так как это приведет к тому, что банки не смогут вернуть розданные кредиты под покупку недвижимости на общую сумму около 29 млрд грн.

Кроме того, в октябре 2019 года заработал новый кодекс о банкротстве, предусматривающий механизм реструктуризации долга ипотечных заемщиков, который будет выполняться в полном объеме, только если отменят мораторий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля Рада продлила запрет забирать ипотечное жилье, если кредит был оформлен в валюте.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть "додавит" банки, чтобы они охотнее давали бизнесу деньги по программе "5-7-9", а ставка по ипотеке уже в ближайшее время снизится до 10%.

Продление моратория на взыскание задолженности по валютным кредитам – одна из причин, почему украинские банки не спешат снижать ставку по ипотеке до 10%.

12 августа Зеленский наложил вето на Закон №3640, который продлевал запрет забирать ипотечное жилье, если кредит был оформлен в валюте.

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