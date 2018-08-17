Украина собралась полностью отгородиться от России: появилась оценка ущерба

Закрытие железнодорожного сообщения с Россией создаст неудобства для украинцев, зато принесет выгоду Беларуси.

В комментарии OBOZREVATEL социолог-экономист Юрий Гаврилечко пояснил, что прямой экономический удар для страны отмена пассажирских перевозок не нанесут, поскольку средства, полученные "Укрзалізницею" с этого, достаточно малы.

"И пока у нас не будет ограничения грузовых перевозок с РФ, можно предположить, что господин Омелян (министр инфраструктуры - Ред.) работает на наших соседей из Беларуси. Ибо из-за невозможности летать в Россию из Украины, на этом заработали именно они", - сказал экономист.

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В данном случае украинцы опять же будут ездить через Беларусь, и "Укрзалізниця", если не заработает на этом, то хотя бы минимизирует экономические последствия закрытия железнодорожного сообщения с Россией, полагает эксперт.

"А вот что касается неудобств для людей - да. Кроме того, это можно было бы понять, если бы президент Украины признал, что мы находимся в состоянии войны с Россией, тогда любые ограничения в передвижении, выглядели хотя бы логично", - считает Гаврилечко.

По его словам, сейчас остается неизменным грузопоток и ограничивается пассажиропоток, потому все делается исключительно для того, чтобы олигархи продолжали зарабатывать, а для украинцев возникли определенные неудобства.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в Украине рассматривается возможность закрытия железнодорожного пассажирского сообщения с Россией.

Зато в России очень резко отреагировали на такую возможность, назвав слова Омеляна "ложью".

Позже министр анонсировал новые ограничения в транспортном сообщении с Россией, которые будут касаться не только железнодорожного пассажирского сообщения.