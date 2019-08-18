Гибкий график и переработки: раскрыты интересные нюансы нового Трудового кодекса

Одно из интересных новшеств, запланированных в проекте Трудового кодекса – возможность сотрудника самому определять свою занятость.

"Этот пункт касается не всех. Он относится к руководящим должностям и сотрудникам, которые работают удаленно, из дому. Такие люди смогут сами регулировать свой рабочий график", – рассказала в эфире ObozTV эксперт по трудоустройству Юлия Дрожжина.

По мнению Дрожжиной, это позитивное нововведение. "Если такой вид занятости приемлемый для рынка труда – он должен быть узаконен", – отметила она.

Также эксперт дала разъяснение по поводу запланированного увеличения продолжительности рабочего дня с 8 до 12 часов.

Дрожжина считает, что это вряд ли приведет к "принудительным" переработкам.

"Если я не ошибаюсь, такое увеличения продолжительности рабочего дня должно осуществляться по письменному согласию сотрудника. Кроме того, есть ограничения по количеству переработок. Не больше 150 или 170 часов в год", – обратила она внимание.

Главное преимущество такой новации, по ее словам, заключается в пересчете оплаты труда в соответствии с реальным временем работы.

"Конечно, все дополнительно оплачивается. По двойной ставке, условно говоря. Сейчас и так многие перерабатывают. Особенно на производствах. С принятием такого закона человек сможет зарабатывать то, что он фактически отработал, по увеличенной ставке, которая прописана в законе. А не на усмотрение работодателя: захотел – заплатил, не захотел – не заплатил", – констатировала эксперт.

Ожидается, что уже скоро украинцы смогут трудиться по новым правилам flexjobs.com

OBOZREVATEL напоминает, что действующий Кодекс законов о труде (КЗоТ) был принят еще в 1970-х годах. Многие нормы давно устарели, поэтому в Украине вновь начали активно обсуждать необходимость внести изменения в трудовое законодательство.

Новые правила могут ввести уже в ближайшем будущем. Среди них – увеличение отпуска до 28 дней, расширение оснований для увольнений, законная возможность фриланса и другие предложения работодателей.

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